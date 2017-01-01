У Херсоні невідомі закидали димовими шашками офіс політичної партії

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Фото: ГУ Нацполіції в Херсонській області

На півдні України першотравневі безлади

У центрі Херсона невідомі розгромили офіс політичної партії. Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Херсонській області.

«...До Херсонського відділу поліції надійшла інформація про те, що невідомі громадяни розбили вікна та закидали димовими шашками приміщення офісу політичної партії. Ніхто з громадян не постраждав», - йдеться у повідомленні. У поліції визначили попередню правову кваліфікацію дій – порушення ст. ст.296 КК України «Хуліганство».

Згідно з інформацією з інших джерел, розгромлений офіс належить політичній партії «Успішна країна, повідомляє «Укрінформ».

Як повідомляв «Главком», у Херсоні на площі Героїв і в парку Слави поліція не допустила масових зіткнень між лівими, які зібралися там відзначити 1 Травня, і представниками національно-патріотичних сил, які святкували 100-річчя Першого українського добровольчого полку імені Богдана Хмельницького.

Між тим сьогодні у Харкові невідомий бризнув з балончика в обличчя лідеру однієї з політичних партій. У цьому місті також відбулися першотравневі акції, які закінчилися сутичками.