У «Главкомі» прес-конференція: «ЕтноЗима» у Михайлівському»
- Сьогодні, 11:35
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Учасники прес-конференції розкажуть про ідею та історію проведення благодійного мистецького фестивалю «ЕтноЗима»
Сьогодні, 13 січня, об 11:30 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему «ЕтноЗима» у Михайлівському».
Запрошені гості:
- о. Сергій Дмитрієв, керівник соціальної служби УПЦ КП та організації «Елеос-Україна», співорганізатор фестивалю «ЕтноЗима»,
- Анжеліка Рудницька, ініціаторка фестивалю «ЕтноЗима», президент мистецької агенції «Територія А».
Учасники прес-конференції розкажуть про ідею та історію проведення благодійного мистецького фестивалю «ЕтноЗима», чому цього разу обрано місцем проведення Свято-Михайлівський Золотоверхий собор, озвучать програму фестивалю, зокрема про родзинку заходу – національний різдвяний рекорд із найтривалішого виконання колядок та щедрівок.
Трансляцію прес-конференції можна побачити тут: