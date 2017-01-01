Вадим Новинський і митрополит Антоній привезли до України Благодатний вогонь

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Фото: прес-служба Опоблоку

Священики УПЦ поширять Благодатний вогонь по всіх єпархіях Церкви

У суботу ввечері спецрейсом з Єрусалима до Києва прибула офіційна делегація Української Православної Церкви, яка доставила православним України Благодатний Вогонь. Доставка Благодатного Вогню стала можливою завдяки допомозі і участі українського православного промисловця, народного депутата від «Опозиційного блоку» Вадима Новинського. Очолював делегацію митрополит Антоній, єпископ Бориспільський і Броварський. Про це ідеться у повідомленні офіційного сайту «Опозиційного блоку».

Як повідомляють у політичній силі, до складу делегації також входив народний депутат від Опоблоку Дмитро Шенцев. У міжнародному аеропорту «Бориспіль» Благодатний Вогонь прийняли священнослужителі, які поширять його по різних єпархіях України.

Благодатний Вогонь - вогонь, що виноситься з Гробу Господнього на особливому богослужінні, що здійснюється щорічно у Велику суботу, напередодні православного Великодня в храмі Воскресіння Христового в Єрусалимі. Винос Святого Світла символізує вихід з Гробу Світла істинного, тобто воскреслого Ісуса Христа.

«Господь сьогодні явив нам явне чудо - сходження Благодатного Вогню. Це був акт божественної любові до нас, щоб зміцнити віру в Бога і надію на краще життя. Вогонь може зігрівати, дарувати радість, але вогонь може і пекти, приносити біль і страждання. Вогонь ненависті завжди приносить тільки страждання і біль. А вогонь любові приносить тільки радість, особливо вогонь божественної любові. Я хочу побажати всім українцям, щоб цей вогонь, який ми сьогодні привезли з Єрусалима, в серце кожного українця вселив тільки мир, радість про воскреслого Христа. Щоб пішли розділення, ненависть, злоба, і була тільки любов один до одного. Зі святом вас!» - сказав Вадим Новинський.

Благодатний Вогонь зустрічали священнослужителі, а також народний депутат від Опоблоку Юрій Павленко.