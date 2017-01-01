Останній дзвоник та війна. Як у Авдіївці відзначили закінчення навчального року

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Фото: avdeevka.city

Дітей хвалили за успіхи в навчанні, бажали чудово провести літні канікули, а випускникам – скласти іспити і вступити до вишів

В Авдіївці відбулись урочисті лінійки, присвячені закінченню навчального року. На свято Останнього дзвоника прийшло 1386 школярів, інформує avdeevka.city.

Сьогодні в п'яти загальноосвітніх авдіївських школах попрощалися зі школою 89 випускників початкової ланки, 122 дев'ятикласників і 45 випускників одинадцятих класів.

За традицією дітей хвалили за успіхи в навчанні, бажали відмінно провести літні канікули, а випускникам – скласти іспити і вступити до вишів.

Нагадаємо, за інформацією прес-центру штабу АТО, минулої доби на донецькому напрямку проведення АТО зафіксовано 26 фактів порушення бойовиками домовленостей про незастосування зброї. Найнапруженішою ситуація залишається у передмісті Авдіївки.