Сьогодні стартує конкурс-відбір макетів підручників для 9 класу

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Підручники

На Репозитарії навчальних матеріалів розміщено 185 проектів підручників

Сьогодні, 20 березня, стартує ІІ етап конкурсного відбору електронних версій оригінал-макетів підручників для 9 класу загальноосвітніх шкіл. На Репозитарії навчальних матеріалів розміщено 185 проектів підручників, з якими можуть ознайомитися представники педагогічних колективів, повідомляє прес-служба ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

До системи Репозитарію наразі надано доступ більш ніж 16 000 загальнонавчальним закладам, 700 управлінням освіти різного рівня та відкрито реєстрацію вчителів.

Особливість цьогорічного конкурсного відбору підручників полягає в прозорому доступі кожного користувача системи через особисті кабінети. Комунікація та підтвердження дій у системі здійснюватиметься шляхом sms- та e-mail-повідомлень.

Дані про хід конкурсного відбору електронних версій оригінал-макетів підручників 9 класу розміщуватимуться на офіційному веб-сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».