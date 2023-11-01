Які категорії чоловіків найчастіше прикордонники випускають з України: статистика ДПСУ

Прикордонники за дев'ять місяців поточного року не пропустили за кордон понад вісім тисяч чоловіків, які намагалися виїхати з України

В умовах воєнного стану виїжджати за кордон можуть ті чоловіки призовного віку, що мають для цього законні підстави та всі необхідні документи. Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону.

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Зокрема, минулого тижня за кордон виїжджали передусім чоловіки призовного віку, що працюють водіями вантажівок (42% від загальної кількості). Ще 15% – особи з інвалідністю або багатодітні чоловіки, 5% – чоловіки, які супроводжують осіб з інвалідністю, 3% – перевізники гуманітарних вантажів.

Демченко розповів, що прикордонники за дев'ять місяців поточного року не пропустили за кордон понад вісім тисяч чоловіків, які намагалися виїхати з України, скориставшись системою «Шлях».

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При цьому зазначається, що досить часто прикордонники виявляють підробку документів, не підтвердження мети поїздки по системі «Шлях». Зокрема, чоловік виїжджає як водій, але він навіть немає водійського посвідчення або він не знає на яку фірму працює.

Раніше повідомлялося, що ужгородські депутати під виглядом відрядження їздили на відпочинок.

Також за фактом організації незаконного виїзду за кордон сьогодні обшуки проходили в нардепа Олександра Дубінського.