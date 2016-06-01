Емоційне вигоряння: ТОП-5 професій, які найчастіше перебувають у зоні ризику

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Українці вважають, що вихователі і вчителі найбільш схильні до нервових перевантажень

42% українців переконані, що працівники освітніх установ знаходяться в умовах емоційної перевантаженості частіше, ніж представники інших проф. галузей. Саме тому вони більш схильні до синдрому емоційного вигорання. Разом з тим, на думку респондентів, журналісти страждають від цього «симптому нашого час» в значно меншій мірі, пише hh.ua.

На думку українців, в ТОП-5 професій, представники яких в більшій мірі перебувають у зоні ризику пережити стан емоційного вигорання, у порівнянні з іншими, - це вчителі, медики, банкіри, соціальні працівники та продавці. Дані опитування показують, що саме представники соціономічних професій (тип роботи «людина - людина») схильні до СЕВ (синдрому емоційного вигорання) більше, ніж інші.

Українці вважають, що вихователі і вчителі найбільш схильні до нервових перевантажень і емоційного вигоряння. 42% опитаних переконані, що саме співробітники освітніх установ найбільш часто переживають стреси на роботі. «Не відстають» від них і медичні працівники. Кожен четвертий респондент вважає, що в зв'язку з постійною відповідальністю за життя і здоров'я пацієнтів медики також досить часто відчувають нервове перенапруження, яке може привести до синдрому емоційного вигоряння. Аналогічна кількість опитаних (25%) відзначають, що істотне навантаження відчувають і представники фінансової сфери.

Кожен п'ятий українець переконаний, що соціальні працівники досить часто страждають від емоційного вигоряння. Респонденти вважають, що специфіка їх роботи передбачає глибоке занурення в непрості проблеми людей, що звертаються за допомогою до центрів соціальних служб.

А ось представники мас-медіа, маркетологи і фахівці PR-сфери, на думку українців, страждають від синдрому емоційного вигорання в значно меншій мірі.

Сьогодні більше половини українців знаходяться в стані емоційного вигорання. Кожен третій співробітник має досвід перебування в такому стані, але зараз їх емоційне здоров'я не викликає занепокоєння.

Яким чином українці справляються з емоційними проблемами і з синдромом емоційного вигорання зокрема? 47% респондентів вважають, що заняття улюбленою справою є найкращим способом боротьби з будь-якими емоційними та психологічними проблемами. 40% українців впевнені, що діяти потрібно радикально, тому для них єдиний ефективний спосіб протистояння емоційної дисгармонії полягає в зміні роботи.

Третина українців переконані, що позбутися відчуття перевтоми допоможе тільки здоровий і повноцінний сон. Ще третина опитаних намагаються вирішити проблему внутрішнього дискомфорту і відчуття підвищеної тривожності за допомогою спорту. Вони присвячують багато часу активного відпочинку, проводять вихідні на спортивних майданчиках, в залах.

Кожен четвертий респондент вважає, що єдиним ефективним методом боротьби з перевтомою або нервової перевантаженням є тривалий відпочинок. У той же час 24% респондентів впевнені, що на відпочинок не варто витрачати багато часу. Цілком достатньо провести вихідні, не думаючи про роботу.

22% українців акцентують увагу на тому, що про свій емоційний стан потрібно дбати постійно - вчитися розподіляти час на роботу і відпочинок, а також розставляти пріоритети та ін. Якщо людина буде проводити на роботі весь час, його буде постійно супроводжувати відчуття емоційного вигорання.

Кожен четвертий респондент вважає, що єдиним ефективним методом боротьби з перевтомою або нервової перевантаженням є тривалий відпочинок. У той же час 24% респондентів впевнені, що на відпочинок не варто витрачати багато часу. Цілком достатньо провести вихідні, не думаючи про роботу.

22% українців акцентують увагу на тому, що про свій емоційний стан потрібно дбати постійно - вчитися розподіляти час на роботу і відпочинок, а також розставляти пріоритети та ін. Якщо людина буде проводити на роботі весь час, його буде постійно супроводжувати відчуття емоційного вигорання.

14% респондентів знаходять відпочинок в сімейному колі, оскільки вважають, що людина може впоратися зі своїми проблемами саме завдяки підтримці рідних.

Такі методи профілактики і боротьби з емоційним вигоранням, як медитації або аутотренінги, серед українців особливо не поширені. Тільки 7% опитаних практикували подібні інструменти роботи з собою.

Опитування свідчить про те, що, коли мова йде про оздоровлення і боротьбі з емоційним вигоранням, українці віддають перевагу перебуванню з рідними або близькими, а також улюбленому хобі або спорту.

Дані були отримані в результаті опитування зареєстрованих користувачів сайту hh.ua, проведеного в квітні 2017 року. В опитуванні взяли участь 857 респондентів з різних регіонів України.