Єдина війна у Європі. Бойові дії на Донбасі очима іспанського фотографа
- Сьогодні, 16:44
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«Війна залишається переважно статичною, перетворюючи ландшафт на щось, що нагадує світову війну, з окопами і кулеметними позиціями вздовж усієї лінії зіткнення»
Іспанський журналіст Ману Брабо оприлюднив фотографії, зроблені в зоні АТО на Донбасі. Фото опублікував сайт memo-mag.com.
«Вже три роки від початку війни в Донецькій і Луганській областях на сході України. Відтоді українська армія веде боротьбу з Росією, яка підтримує бойовиків так званих ЛНР і ДНР.
Попри угоду в лютому 2015 року, протягом перших місяців 2017-го відбулася ескалація. Війна залишається переважно статичною, перетворюючи ландшафт на щось, що нагадує світову війну, з окопами і кулеметними позиціями вздовж усієї лінії зіткнення.
Після трьох років єдина війна в Європі, здається, не наближається до кінця», – написав іспанський журналіст.
Джерело: Gazeta.ua