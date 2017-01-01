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    Єдина війна у Європі. Бойові дії на Донбасі очима іспанського фотографа

    • Сьогодні, 16:44
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    «Війна залишається переважно статичною, перетворюючи ландшафт на щось, що нагадує світову війну, з окопами і кулеметними позиціями вздовж усієї лінії зіткнення»

    Іспанський журналіст Ману Брабо оприлюднив фотографії, зроблені в зоні АТО на Донбасі. Фото опублікував сайт memo-mag.com.

    «Вже три роки від початку війни в Донецькій і Луганській областях на сході України. Відтоді українська армія веде боротьбу з Росією, яка підтримує бойовиків так званих ЛНР і ДНР.

    Попри угоду в лютому 2015 року, протягом перших місяців 2017-го відбулася ескалація. Війна залишається переважно статичною, перетворюючи ландшафт на щось, що нагадує світову війну, з окопами і кулеметними позиціями вздовж усієї лінії зіткнення.

    Після трьох років єдина війна в Європі, здається, не наближається до кінця», – написав іспанський журналіст.

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    Кладовище невідомих українських солдатів на околиці Дніпрі, Україна, квітень 2017 року.
    Змучений український солдат спостерігає за ворожими позиціями з імпровізованого бункера на позиції в передньому краї, в секторі Маріуполя, квітнь 2017 року
    Пошкоджені будівлі на передньому краї Авдіївський, квітнь 2017
    Солдат української армії перевіряє позиції на лінії фронту в Пісках, біля Донецького аеропорту, квітнь 2017 року
    Український військовий залишає свою позицію в школі на околиці Марїнки
    Чеченський солдат української армії спрямовує автоматичний гранатомет на позиції російських бойовиків. Марїнка, квітень 2017 року
    Український солдат біжить в укриття під снайперським вогнем російських бойовиків у Новотроїцькому, квітень 2017 року
    Українського священик проводить месу під час святкування Великодня біля лінії фронту в Пісках, недалеко від аеропорту Донецька, квітня 2017 року
    Український солдат голить голову товариша біля села Новотроїцьке, квітень 2017 року
    Боєць Правого сектора на позиції в Марїнці, квітень 2017
    Дружина рядового Василя Петровича з Київщини плаче над тілом свого чоловіка, квітень 2017 року
    Єдина війна у Європі. Бойові дії на Донбасі очима іспанського фотографа

    Джерело: Gazeta.ua

    АТО Донбас ДНР ЛНР армія війна
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