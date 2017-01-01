Медведчук про соцвиплати жителям окупованих територій: влада ділить народ на «своїх» та «чужих»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За ситуацією із забезпеченням прав жителів Донбасу уважно спостерігають міжнародні інституції, нагадує Медведчук

Нещодавня заява координатора системи ООН в Україні Ніла Уокера про те, що в Організації Об'єднаних Націй стурбовані припиненням соціальних виплат переселенцям і жителям Донбасу, викликало невдоволення у представників української влади. У Кабміні на слова представника ООН відреагували безпрецедентно жорстко. «Такого нахабного втручання у внутрішні справи України я ще не бачив», – заявив міністр соцполітики Андрій Рева. Політичні сили, які прийшли до влади під гаслом «Єдина країна – Единая страна», цинічно ділять українців на два сорти – «своїх» і «чужих». І це відбувається тривалий час», – про це у своєму блозі пише лідер «Українського вибору – Права народу» Віктор Медведчук. Він нагадав, що всі соціальні виплати жителям непідконтрольних територій Донбасу офіційний Київ заборонив ще в листопаді 2014 року постановою №595.

«За ситуацією із забезпеченням прав мешканців Донбасу уважно спостерігають міжнародні інституції. У резолюції ПАРЄ, прийнятій у жовтні 2016 року, прямо сказано, що соціальні проблеми, які відчувають жителі зони конфлікту, «посилюються обмежувальними заходами, введеними українською владою щодо пенсійного забезпечення та соціальних виплат»... Стурбованість ізоляцією Донбасу і гуманітарною ситуацією в регіоні неодноразово висловлювали і в Раді Європи... Напрошується парадоксальний висновок: доля українських громадян на Донбасі більше хвилює міжнародну громадськість, ніж... українську владу», – міркує лідер «Українського вибору».

Незважаючи на те, що рішення міжнародних інституцій мають рекомендаційний характер, українська влада не може їх ігнорувати, наголосив Медведчук.

«Відмова Києва відновити пенсійні та соціальні виплати жителям Донбасу є ще одним свідченням того, що «партія війни» при владі щосили намагається зірвати виконання Мінських угод. Сьогодні про це вже відкрито говорить Європа. Чи розуміє влада, що, відмовляючись від виконання своїх зобов'язань, вона втрачає повагу і підтримку не тільки жителів Донбасу, а й міжнародних партнерів?» – ставить риторичне запитання Медведчук.