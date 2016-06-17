На Закарпатті дівчинка задушила подушкою немовля, бо воно голосно плакало

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Під час гри дівчинка поклала подушку на обличчя брата

Вчора, 6 лютого, до поліції надійшло повідомлення від лікаря про смерть новонародженої дитини в Тячівському районі Закарпаття, повідомляє прес-служба Нацполіції у Закарпатській області.

Медик повідомив правоохоронцям про те, що за словами батьків, смерть настала від удушення подушкою, яку під час гри на обличчя дитини поклала 3-річна сестра загиблого.

Вже на місці слідчо-оперативна група встановила, що 20-річна мешканка Тарасівки лишила без нагляду в спальній кімнаті на ліжку двох своїх дітей.

Жінка стверджує, що коли повернулася через 10-15 хвилин, побачила на голові у свого піврічного сина подушку. Мати загиблої дитини розповідає, що подушку на брата накинула її 3-річна донька, так як немовля голосно плакало.

« Поліція під час огляду тіла дитини видимих ушкоджень не виявила. Для судово-медичного обстеження потерпілого відправлено в Тячівську районну лікарню. Співробітники Дубівського відділення поліції вивчають можливі варіанти загибелі дитини», — йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, нещодавно закарпатець до смерті замордував свою 80-річну бабусю. Нетверезий чоловік розлютився через те, що не зміг потрапити всередину і спочатку зламав замок, а потім накинувся на матір та бабусю. Після отриманих травм 80-річна мешканка села Ставне померла. Експертиза визначить точні причини смерті літньої жінки.