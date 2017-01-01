Подорожуючи Україною: куди варто поїхати навесні

Марія Доманська



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Печерний монастир села Розгірче. Фото: we.org.ua

Весна завжди спонукає до подорожей

Окрім великих міст, є ще й безліч на перший погляд непримітних місцин, які вражають своєю красою.

Ми підібрали для вас 8 маловідомих місць України, які варто побачити на власні очі.

1. Печерний монастир

Печерний монастир села Розгірче — скельно-печерний комплекс, унікальна пам'ятка історії та природи. Розташований він на південно-східній околиці села Розгірче (Стрийського району, Львівської області).

«Скельний монастир Розгірче» лежить на висоті 443 м над рівнем моря. Це скелясті виступи пісковиків заввишки до 25 м, що утворились більше 70 млн років тому на дні палеогенового моря. Кам'яний лабіринт відслонення Вигородського пісковика завширшки 50 м тягнеться серед буково-смерекового лісу зі сходу на захід майже на 400 метрів.

Перші згадки про монастир датуються другою половиною XV століття. Він, ймовірно, був розбудований в XIII–XIV ст. Сучасні дослідження вказують на те, що скелі використовувалися ще з язичницьких часів як місце поселення чи сховок.

Печерний монастир села Розгірче. Фото: we.org.ua

2. Подільські Товтри

Медобори (Подільські Товтри) — сильно розчленовані, скелясті вапнякові пасма. Частина єдиного у світі гірського кряжу Товтри, що з'явився не внаслідок тектонічних процесів, а утворений живими організмами — кораловими поліпами. Унікальне геологічне утворення з неповторними ландшафтами. За багатство медоносних рослин народ назвав ці височини Медоборами.

Горбисте, заввишки 350—440 м, пасмо Медобірських гір простягається з північного заходу на південний схід від смт ПідкаміньЛьвівської області через Збараж, Скалат, Сатанів, Кам'янець-Подільський до Дністра. Довжина Товтрового кряжа — близько 200 км, з них 110 кілометрів проходить територією Тернопільської області. З усіх боків гряди височать поодинокі горби з гострими скелястими вершинами, а також з пологими вершинами. Південно-західні схили круті, північно-східні пологі.

Подільські Товтри. Фото: 7chudes.in.ua

3. Оптимістична печера

Оптимістична — гіпсова печера, геологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення в Україні. Розташована поблизу села Королівка Борщівського району Тернопільській області.

Занесена до Книги рекордів Гінесса як найдовша в світі гіпсова печера, найдовша печера Євразії та п'ята за довжиною серед печер світу.

Сумарна картографована довжина її ходів становить понад 250 км. Печера докінця не розвідана. Вона займає площу близько 2 гектарів, що обумовлено чисельністю та хвилястістю ходів. Ходи залягають на глибині близько 20 м під землею. Печера сильно замулена глиною.

Оптимістична печера. Фото: 7chudes.in.ua

4. Базальтові стовпи

Базальтові стовпи — геологічна пам'ятка природи місцевого значення в Україні. Розташована в Костопільському районі Рівненської області, біля сіл Базальтового, Берестовця, Нового Берестовця.

Загальна протяжність відслонень базальтів у межах пам'ятки — 180–230 м. Товщина стовпів коливається в межах від 0,6 до 1,2 м. Переважають із товщиною 0,8—1,0 м. Висота — від 3 м до 30 м. Мають властивість давати прямий розкіл.

Базальтові стовпи. Фото: we.org.ua

5. Олешківські піски

Олешківські піски — другий за розмірами піщаний масив у Європі, розташований за 30 км на схід від міста Херсон у Олешківському районі, біля узбережжя Чорного моря.

Власне дніпровські піски займають площу 161 200 га, а з міжаренними землями — 210 000 га. Вони складені з безмежних барханів, висотою близько 5 м, давніх піщаних алювіальних відкладень Дніпра. У складі пісків 7 необліснених арен: Каховська, Казачолагерна, Олешківська, Чалбаська, Чулаківська, Іванівська, Кінбурнська. Найбільша з них у діаметрі має розмір близько 15 км.

Олешківські піски

6. Буцький каньйон

Буцький каньйон — каньйон біля смт Буки Маньківського району Черкаської області, на річці Гірський Тікич. Утворений у протерозойських гранітах, вік яких оцінюється у 2 мільярди років.

Каньйон являє собою оригінальний скелястий берег з виступами сірого граніту, заввишки близько 30 метрів. Довжина каньйону близько 2,5 км, ширина — 80 м. Площа, що підлягає природоохоронним заходам — 80 га.

Тут розташовані залишки ймовірно рукотворної споруди з величезних брил граніту, що дуже подібні до всесвітньовідомого Стоунхенджу.

Буцький каньйон. Фото: 7chudes.in.ua

7. Бакота

Бакота — затоплене село Кам'янець-Подільського району Хмельницької області.

Археологічні розкопки свідчать, що здавна вздовж берегів Дністра на цьому місці було розташовано безліч язичницьких святилищ та капищ, а також кургани з жіночими похованнями, що свідчить про густе заселення цих територій починаючи з доісторичних часів. Існує також частково підтверджена підводними дослідженнями легенда про кам'яний відбиток стопи Будди, що знаходиться зараз на дні річки Смотрич.

Сьогодні Бакотою умовно називаються місця вздовж берега Дністра, розташовані поблизу залишків монастиря. За даними метеорологів, у цьому районі існує своєрідний унікальний мікроклімат — середньорічна кількість тепла на 1 кв. м тут рівнозначна ялтинській, а скелі й ліси захищають узбережжя Дністра від північних повітряних потоків.

Бакота. Фото: we.org.ua

8. Актівський каньйон

Актівський каньйон — провал серед голого степу, гранична прірва в кристалічному щиті. Розташований на річці Мертвоводі, поблизу села Актового Вознесенського району Миколаївської області в Україні.

Складається з застарілих вивітрених гранітів, перерізаних Мертвоводом на глибину понад 40—50 метрів. Площа каньйону перевищує 250 гектарів. Являє собою унікальний комплекс гранітних скель, валунів та степової і водної екосистем, розміщений на одному з найстаріших клаптиків суші Євразії.

Актівський каньйон. Фото: tyzhden.ua