Суддя, яка стала мемом у соцмережах, дивом вижила після жорстокого нападу

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Два нападники, яким на момент скоєння злочину було по 27 років, зараз перебувають у в’язниці – довічно

Днями у мережі поширювали фото судді з Рівненщини Алли Бандури. Світлини набрали велику кількість лайків та коментарів, і все це через незвичний макіяж і вигляд судді районного суду. Як виявляється, жінка більше десяти років тому пережила жорстокий напад, але змогла вижити, повідомляє агенція новин «Рівне Інформаційне».

Два нападники, яким на момент скоєння злочину було по 27 років, зараз перебувають у в’язниці – довічно. У 2006 році про цей інцидент писала газета «Вісник». О пів на четверту годину ранку, використавши комунальні комунікації, один зі зловмисників пробрався до квартири Алли Бандури на третій поверх. Жінка прокинулася від шуму та побачила силует у вікні. Проте вона не встигла зреагувати і зловмисник приставив до її горла ніж. За словами злочинця, вони прийшли «чинити над нею правосуддя». Жінку нападник змусив відчинити вхідні двері. Там уже чекав його колега із заточкою. Він 12 разів ударив суддю, повертаючи при цьому лезо – щоб завдати їй більшого болю.

Один з нападників накинув на її голову подушку і сказав іншому, щоб той «її кінчав». Жінка з останніх сил спромоглася вирватися і покликати на допомогу. Її почули сусіди. Медикам дивом вдалося врятувати жінку, вона перебувала у тяжкому стані. Зараз вона і надалі виконує суддівські обов’язки, а нещодавно стала жертвою жартів та кпинів з боку користувачів інтернету.

Значна частина користувачів, дізнавшись про цю історію, вже видалили жартівливі пости та публічно вибачилися.