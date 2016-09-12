У Києві зібрався з’їзд православної молоді УПЦ КП

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Два дня молодь міркуватиме на теми християнського подружжя

У Києві в приміщенні актової зали богословської академії УПЦ КП проходить Всеукраїнський з’їзд православної молоді. Захід триватиме два дня.

Робота Всеукраїнського з’їзд православної молоді складається з пленарного засідання, концерту та дискусії у секціях. Тема заходу: «Християнське подружжя: пережиток минулого, традиція чи надія на спасіння».

На з’їзд приїхали керівники єпархіальних відділів у справах молоді, духовенство, представники молодіжних осередків, громадських організацій, братств, викладачі Недільних шкіл, повідомляє офіційний сайт УПЦ КП.

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