В Одесі клоуни затримали вже другого злочинця, поліція має намір їх нагородити

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Одесити, які затримали грабіжника

Двоє молодих одеситів затримали злочинця, який серед білого дня викрав мобільний у дівчини

У Одесі хлопці, які працюють клоунами, вже другий раз поспіль спіймали злочинця. Останній випадок стався 1 лютого біля кінотеатру «Золотий Дюк», що на вулиці Глушко. Двоє молодих одеситів затримали там грабіжника, який серед білого дня відібрав у дівчини мобільний телефон.

Хлопці, що затримали грабіжника, працюють дитячими аніматорами в сімейному кафе, розташованому неподалік від місця події.

За словами одного з клоунів, Богдана Шмоняка, в той день він разом зі своїм 20-річним другом і колегою Олегом Дуброва вийшов випити чаю на вулицю під час перерви.

«Повз досить швидко промчав якийсь худорлявий хлопець. Через хвилину почули дівчину, яка намагалася його зупинити. Вона попросила про допомогу, сказала, що той вихопив у неї телефон. Ми з Олегом тут же кинулися в погоню за злодієм. Через пару хвилин наздогнали, скрутили і поклали на асфальт. Хлопець виявився хоч худим, але жилавим - поки крутили, він примудрився витягнути електрошокер і намагався вдарити розрядом когось із нас. Але у нього не вийшло - ми завалили його в асфальт», - розповів хлопець.

Богдан Шмоняк, до речі, служив у внутрішніх військах МВС України (Нацгвардії), в 49-му Одеському полку охорони громадського порядку. Клоуном влаштувався працювати після дембеля. За словами хлопця, це затримання - не перше в його житті. Аналогічний випадок стався трохи більше року тому на вулиці Мала Арнаутська.

Зараз поліція думає, як нагородити свідомих громадян, що надали допомогу закону.