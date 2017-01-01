Аналіз фіскала



Розсилка ВІДПРАВИТИ

2 березня перші особи української влади втратили одного з основних годувальників, поїльників та вдягальників. НАБУ повідомило про підозру і затримало голову ДФС Романа Насірова.

Уряд, який цінує громадську думку вище, ніж крихти, що перепадають його очільникові від старших товаришів у «насіровській темі», швидко ухвалив рішення про відсторонення голови податкової від займаної посади на період розслідування.

Бізнесменам є за що зловтішно випити, у Фейсбуці — свято, на Банковій — паніка, Грановський шукає виправдання, чому вважав «Феофанію» надійнішою за «Бориса». Але як і чому таке змогло статися, розуміють не те щоб усі. Зізнаюся, однозначної відповіді немає і в DT.UA.

За нашими даними, першу справу проти Романа Насірова НАБУ порушило 30 березня 2016 року за результатами «суспільної заздрості» до не задекларованої Насіровим лондонської квартири. Статті 366-1, 364, 368 КК — не з приємних. До речі, 7 лютого 2017 року суд Солом'янського району дав дозвіл Бюро на проведення обшуку та виїмку документів у цій справі. Скористалися ним слідчі НАБУ чи озброїлися судовим дозволом, породженим газовою справою Онищенка, в якій так само яскраво фігурував Насіров, — ми не знаємо. Але минулого четверга обшуки провели не тільки в офісах ДФС, а й у всіх приміщеннях, згаданих в електронній декларації її голови, включаючи квартиру бабусі дружини Насірова.

Плани НАБУ щодо розслідувань у низці справ проти Насірова керівництво Бюро й слідчі намагалися тримати в суворій таємниці. Результати оперативних та аналітичних викладок обговорювалися у спеціальному приміщенні, надійно захищеному від прослуховування. Однак про те, що хмари згущаються, Насіров і його патрон довідалися напередодні дня «Ч». За нашою інформацією, пізнього вечора 1 березня пан Насіров відвідав Банкову, а після 23-ї години телефон голови ДФС «умер». Щоправда, вранці, 2 березня, Роман Михайлович опинився не в Лондоні, куди його підштовхували «керівною і направляючою рукою», а у «Феофанії» з діагнозом «гіпертонічний криз».

Вечірній, а не денний візит слідчих і представника САП до Насірова в лікарню джерела в НАБУ пояснюють кількома причинами. По-перше, не відразу вдалося встановити реальне місцезнаходження Насірова, адже ні в його офісі, ні в інших приміщеннях, де проводилися обшуки, його не застали. По-друге, САП затягнув із виділенням супровідного прокурора. По-третє, ордер, підписаний Холодницьким, мав силу до кінця дня 2 березня, і в НАБУ не були впевнені в тому, що 3 березня вони отримають підпис ще на одному. Тепер юристи сперечаються: чи мали право слідчі затримувати Насірова, повідомляючи йому про підозру, після 22.00. Адвокати, безперечно, схопляться за порушення статті кодексу. Юридичний департамент НАБУ переконаний, що слідчі діяли абсолютно в рамках закону.

Інше питання — чи відповідає дійсності інформація про те, що підозра, про яку в четвер оголосили Роману Насірову, лежала на столі спецпрокурора Назара Холодницького з початку грудня минулого року?..

Хай там як, але велика риба, особа, наближена не тільки до імператора, цілий чинний голова ДФС затриманий НАБУ і впродовж 72 годин очікує рішення суду про свою подальшу долю. Питання «за що?» — не виникає. Питання «чому?» — висить у повітрі. І тут є кілька варіантів або їх сполук.

Насірова НАБУ «вело» давно і наскільки спроможне — комплексно. Претензії набули документальних підтверджень і підтверджень свідків, які або задовольнили вимоги Холодницького, або змусили його поставити підпис на «підозрі». «Це просто моя робота. І так тепер буде завжди», — доречно було б заявити Артемові Ситнику під час брифінгу, проведеного чомусь на самоті, без партнерства з головним спецпрокурором.

Не слід забувати, що виловлений за час існування НАБУ політичний планктон породжував зростаючий скепсис і активістів, і громадян щодо ефективності Бюро. На цьому тлі «ручні» ГПУ, НАЗК і СБУ буквально доїдали НАБУ, яке так і не виправдало сподівань суспільства. Ситник мав здивувати уловом. Повернути віру в себе й команду. Але чи схопив він велику рибу міцно? Чи не прорве вона сіті дорогими адвокатами у порошенківських судах?

І ще одна деталь. Попереду аудит НАБУ, результат якого, відповідно до закону, може спричинити відставку очільника Бюро. Маніпуляції влади з аудитором НАБУ, що відбулися у ВР у всіх на очах, не залишають сумнівів із приводу намірів Банкової позбутися цього кволого несанкціонованого паростка на лисо-прополотих грядках силовиків. Нарешті замахнувшись на велику дичину, Ситник бореться за себе, змінюючи «кустюмчик» на блискучий обладунок.

І останнє. Як відомо, Насірова звинувачують у підписанні незаконного відтермінування, наданого головою ДФС компанії Онищенка на суму 2 млрд грн з виплати в скарбницю рентних платежів. Джерело DT.UA стверджує, що Олександр Онищенко під час зустрічі зі слідчими НАБУ дав показання, що відтермінування є частиною його політико-комерційної домовленості з президентом і що нібито саме президент дав команду Насірову підписати «вільну» компанії Онищенка. «НАБУ має показання вигодоотримувача, — сказало джерело. — Тепер необхідно домогтися показань про дії президента й від реалізатора угоди».

З одного боку, президент не підслідний НАБУ: якщо дані й потрапляють у сіті, то мають передаватися в руки ГПУ. З іншого — не всі розслідування і дії Бюро генеруються його очільником. І справді, не сам же Ситник під час виборів у США ініціював «витік» матеріалів щодо Манафорта з «чорної бухгалтерії» ПР. Чи насправді Заходу, і кому конкретно, потрібні дострокові перевибори президента в Україні?

Насіров справді клондайк специфічних токсичних знань про ключових можновладців постмайданного періоду. Він — правильно вибраний НАБУ кінчик клубка… Чи піде він на угоду зі слідством, чи слідство піде лісом — ми довідаємося вже незабаром. Головне, щоб Роман Михайлович був живий і здоровий.

Джерело: Дзеркало тижня