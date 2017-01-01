Безвіз: куди і як поїхати дешево?

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Безвізовий режим з ЄС скасовує витрати на шенгенську візу, але як зекономити ще й на самій поїздці?

Якщо підійти до справи ретельно та завчасно, заощадити можна значні суми.

Важливо пам'ятати, що для в'їзду до ЄС треба мати біометричний паспорт, бронювання житла чи запрошення від друзів або знайомих, наявність певної суми грошей, а також підтвердження, що ви повернетеся додому.

Зекономити на дорозі

Найшвидший спосіб дістатися до ЄС, звичайно, літаком. В Україні вже давно працює перевізник-лоукостер Wizzair, а вже з осені рейси розпочне найбільша компанія дешевих перельотів Європи Ryanair.

Один із головних принципів їхньої роботи - чим раніше забронюєш квиток, тим він виявиться дешевшим. Хоча дуже часто вони продають акційні квитки майже перед самим польотом.

Для перегляду ціни варто зайти на сайт wizzair.com чи ryanair.com, або ж встановити мобільний додаток.

Обираємо місце вильоту Київ чи Львів і шукаємо найкращі міста для подорожі.

На більш популярні маршрути квитки у Wizzair дорожчі, а от у міста Східної Європи - Братиславу, Будапешт чи Краків, часто можна злітати за 20-25 євро в один бік.

А з Братислави, до прикладу, можна за годину доїхати до Відня лише за п'ять євро.

Окрім того, на багато рейсів авіакомпанії часто проводять акції та розпродажі, як от нещодавно Wizzair - на всі рейси з України.

У того ж Wizzair та Ryanair можна створити свій профіль. По-перше, надходитимуть сповіщення про акції, а по-друге, у Wizzair можна приєднатися до клубу й мати знижку на кожен квиток до 20%.

Щоправда, для цього доведеться доплатити близько 300 гривень - коли купуватимете перші квитки.

Зараз Wizzair та Ryanair почали літати з Києва та Львова в одні й ті ж аеропорти Європи. Відтак квитки туди і назад можна комбінувати, купуючи у різних компаній за вигіднішим тарифом.

Ще одна можливість - вилетіти на дешевому лоукостері в аеропорт-хаб, як от наприклад Вільнюс, Братиславу, Катовіце чи Будапешт. І заздалегідь підібрати пересадку у місто, куди з України ще дешеві перельоти не виконують.

До прикладу, з серпня Wizzair запускає перельоти до Познані у Польщі. Вартість квитків нещодавно була від 300-400 гривень. І вже з Познані - за добу-дві - можна за 400-500 гривень полетіти у Барселону чи Париж.

Таких варіантів стає все більше.

Для пошуку зручних стикувань також можна використати готові сервіси - як от сайт та додаток Kiwi.com.

Звичайно, у лоукостів є свої мінуси - за багаж треба доплачувати, бо сам квиток дає право лише на ручну поклажу.

В ній не можна перевозити цілу низку речей - від рідин понад 100 міліграмів, до манікюрних наборів.

Зовсім нещодавно дешевий тариф на рейси запустила й українська компанія МАУ. Якщо бронювати за півроку, то там також можна знайти досить вигідні пропозиції. Щоправда, також без багажу.

Для тих, хто нормально переносить майже добу у дорозі, можна скористатися автобусами. Останнім часом в Україну зайшли досить комфортабельні компанії на зразок Polskibus чи Ecolines.net.

У них також часто є вигідні пропозиції.

Окрім того, завжди можна поїхати на власному авто, зекономивши на бензині, якщо їхати цілою компанією. Головне не забути зробити страхування для автомобіля, щоби пропустили до ЄС.

Не дуже дорого доїхати до Польщі потягом «Київ-Перемишль», а звідти підшукати пересадку.

Де жити

На рівні з транспортом та дорогою, у ЄС можна зекономити на проживанні, яке часто обходиться дорожче за переліт в обидва боки.

Але і тут є багато трюків.

Найперше - бронювати заздалегідь. Для цього найчастіше використовують кілька сервісів.

Найпопулярніший з них - Booking.com. Тут одна з найбільших баз готелів, зручний інтерфейс та можливість вибіркового пошуку за вашими вподобаннями.

Тут можна знайти дешеві хостели від 7-10 євро з людини за добу, кімнати в готелях та окремі апартаменти.

Перевага цього сервісу - крім надійності - полягає у тому, що тут часто можна відмовитися від заброньованого житла майже в останній момент і без штрафу.

Плату заздалегідь тут переважно не стягують.

Натомість в іншому популярному сервісі Airbnb.com скасована бронь може коштувати вам 15-50% вартості. Платити треба одразу під час бронювання.

Проте величезною перевагою Airbnb є те, що можна за скромніші гроші зняти кімнату, квартиру чи будинок повністю. І якщо в певному місті найдешевший хостел зі зручностями у коридорі коштує 10 євро з людини, то квартира на чотирьох через Airbnb може коштувати 20-25 євро на добу.

З власною повністю обладнаною кухнею та ванною. А якщо бронювати на понад п'ять днів, то буде ще й суттєва знижка.

Якщо подорожувати компанією з кількох людей, такий варіант точно заощадить чимало грошей.

Система взаємних відгуків від гостей та власників робить ці сервіси досить надійними.

До того ж вони надають підтвердження бронювання житла, яке приймають прикордонників.

Можна пожити і геть бесплатно.

До прикладу, через couchsurfing.com. Тут мешканці різних країн просто надають ліжко чи диван у своєму помешканні безкоштовно.

І, відповідно, користуються такою можливістю в інших користувачів з інших країн.

Чим більше і краще приймеш гостя ти, тим кращий в тебе буде рейтинг, і більш охоче приймуть потім тебе.

Іще один «лайфхак» - дешевша локація.

Часто немає сенсу брати дорожче житло у центрі міста, вигідніше взяти дешевше подалі, але біля метро.

Заощадити на транспорті можна, якщо купувати проїзний на цілий день або і кілька днів.

Якщо подорожуєте компанією, то таксі Uber може бути дешевшим за громадський транспорт.

Як дістатися з аеропорту до міста також варто подумати заздалегідь - а то й забронювати через Інтернет, якщо трансфер довгий.

Що їсти і куди піти

Найдешевший спосіб харчуватися під час подорожей до країн ЄС - купувати продукти та готувати самим.

У багатьох країнах ЄС, особливо півдня та сходу, продукти у магазинах дешеві навіть у порівнянні з Україною.

А в країнах, як от Іспанії чи Італії, ціни на якісні сири та вина іноді суттєво нижчі за українські. До прикладу, пляшка хорошого вина там коштує від 2-3 євро.

Звичайно, якщо ви винайняли кімнату в готелі, то готувати буде складно.

Проте у хостелах зазвичай є спільна кухня, де можна зготувати власну страву. На це варто звертати увагу під час бронювання.

Якщо ж ви забронювали квартиру на Airbnb, то кухня там буде у більшості випадків.

Недорого можна поїсти і в кафе та ресторанчиках, головне знати, як їх знайти.

Є багато сервісів, які дозволять легко визначити оптимальний за ціною заклад: Tripadvisor, likealocalguide або ж путівник у тому ж booking.com.

Там треба просто поставити позначку «шукати дешеві варіанти», і зазвичай поради потрапляють у ціль.

На airbnb власники квартир також залюбки порекомендують недорогі заклади.

Навіть на відвідуванні музеїв в європейських столицях можна зекономити. У більшості з них є дні, коли вхід вільний.

Про це бажано дізнатися на їхніх сайтах, а можливо і зарезервувати безкоштовний вхід.

На в'їзді до ЄС у вас можуть запитати, скільки ви маєте коштів - в середньому треба 40-50 доларів на кожну добу подорожі. Хоча єдиних вимог у різних країн ЄС не існує - десь вимагають менше, а десь більше.

Хоча, скільки точно у вас грошей - прикордонники перевіряють досить рідко. До того ж наявність платіжної картки часто знімає багато запитань.

Як розповідали ВВС Україна громадяни Молдови, які вже користуються безвізом, зазвичай їм вистачало усних пояснень.

А щоб до вас на кордоні не виникло багато запитань, дуже важливо спокійно та впевнено пояснити мету своєї поїздки.

Джерело: ВВС Україна