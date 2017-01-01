Бродський і Шуфрич будують житловий комплекс на Рибальському півострові всупереч рішенню Київради – «Схеми»

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Житловий комплекс Rybalsky на Рибальському півострові у Києві, який зводить ПАТ «Київський річковий порт», не відповідає рішенню Київради й умовам договору оренди земельної ділянки

Про це повідомляють журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і каналу «UA:Перший».

Київрада надала в оренду ділянку, на якій відбувається будівництво, ПАТ «Київський річковий порт» у липні 2016 року, але не для житлового будівництва, а для «експлуатації й обслуговування майнового комплексу», який розташовувався тут.

У самому договорі оренди теж зазначено, що цільове призначення ділянки – «для експлуатації й обслуговування майнового комплексу». А серед обов’язків ПАТ «Київський річковий порт» «використовувати земельну ділянку відповідно до її цільового призначення».

ПАТ «Київський річковий порт» – компанія з орбіти народного депутата від Опозиційного блоку Нестора Шуфрича і екс-голови Держкомпідприємництва Михайла Бродського. Директор ПАТ «Київський річковий порт» – керівник київської регіональної організації «Партії вільних демократів» Михайла Бродського. 24% акцій ПАТ «Київський річковий порт» належить белізькій фірмі AEROTRADE SOLUTIONS INC. Її представник Андрій Савчук був фінансовим директором київського представництва «Торговий дім «Жидачівський паперовий комбінат» з орбіти Михайла Бродського.

25% акцій ПАТ «Київський річковий порт» належить ТОВ «Сучасне партнерство». Екс-директором ТОВ «Сучасне партнерство» був Віктор Вікторович Сидорук – помічник Нестора Шуфрича. ТОВ «Сан гален холдінг», яке володіє ще 25% акцій ПАТ «Київський річковий порт», – теж компанія, наближена до Нестора Шуфрича. Фірма має спільний телефон із Міжнародним благодійним фондом «Музей історії повітроплавання і авіації імені Сікорського», співзасновником якого є нині покійна матір Нестора Шуфрича – Шуфрич Марія Петрівна.

У коментарі журналістам щодо невідповідності будівництва умовам договору Михайло Бродський зазначив, що «це якісь не ті документи». А Нестор Шуфрич почав заперечувати, що купив акції ПАТ «Київський річковий порт», хоча рік тому його прес-служба підтверджувала цю інформацію.

«Я, чесно кажучи, думав, що підприємства, які мають відношення до нашої родини, вже стали акціонерами річкового порту, але це ще не відбулося. Переговори тривають», – зазначив депутат.

Київський департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у відповідь на запит повідомив, що «не проводив перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності стосовно вказаного об'єкту будівництва».

ПАТ «Київський річковий порт» володіє будівлею Київського річкового вокзалу. Її обіцяли реставрувати до травня 2016 року.