Чому російські соцмережі треба було закрити ще 3 роки тому?

Указ президента, яким вводиться в дію рішення РНБО щодо фактичної заборони роботи в Україні популярних російських соціальних мереж – це рішення, якого ми чекали дуже давно

Хоч і з запізненням, але дуже добре, що його нарешті прийняли

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В чому проблема наявності в Україні російських соціальних мереж? І чому їх треба було заборонити вже давно? Ні для кого не секрет, що всі значущі ІТ-компанії Росії так чи інакше контролюються або обмінюються інформацією з російськими спецслужбами.

Люди часто не усвідомлюють, який масив інформації вони передають соцмережам:

– інформація про коло друзів

– переписка з ними

– ваші уподобання – що ви лайкаєте, поширюєте, коментуєте

– сайти, які ви відвідуєте (на всіх сайтах, де стоять кнопки соцмереж, можна відслідковувати, що це саме ви їх відвідали)

– де ви працюєте і проживаєте (якщо ви користуєтесь мобільним додатком соцмережі – ви віддаєте свої геолокаційні дані), і дуже легко (навіть якщо ви приховуєте це), з’ясувати точне розміщення вашого офісу, квартири, куди ви їздите подорожувати, де ваша дача і т.д.

І ще багато різноманітної інформації, яку можливо не зараз, але в майбутньому можна буде використовувати проти вас. Ніхто не знає, що буде через 5-10 років з сьогоднішнім молодим фахівцем. Але він може стати депутатом, директором оборонного підприємства, науковцем. І як інформацію, які людина віддає російським соцмережам, будуть використовувати спецслужби нашого нинішнього ворога – ми можемо лише здогадуватись

Аналогічна ситуація – з російськими антивірусами, які обмінюються інформацією між вашим комп’ютером, та сервером антивіруса. Яку інформацію вони передають – ми можемо лише здогадуватись. Це можуть бути як підозрілі файли, знайдені на вашому комп’ютері, так файли, які не мають ніякого відношення до кіберзагроз.

1С бухгалтерія – це ще одна здоровенна діра в системі фінансової безпеки держави. Стільки цікавої фінінформації в одних руках.

Мейл.ру – це один з найпопулярніших імел-сервісів, яким досі користуються українці. Українські компанії обмінюються через нього критично важливою інформацією, пересилають приватні повідомлення. Але найгірше те, що імейл – це фактично наше ID в інтернеті. Через нього можна відновити доступ до ваших соцмереж, фінансових сервісів, форумів та будь-яких інших сервісів, які потребують реєстрації, і де ви вказали свій під час реєстрації.

А ще мейл.ру – це заголовки новин, які бачить людина, яка потрапляє на головну сторінку. Що там за новини, і чому саме ці заголовки показують українцям – ми можемо лише здогадуватись.

Наразі не зрозуміло, що будуть робити українці, які користуються ВКонтакте та Однокласниками. Це досить велика аудиторія. 12-14 млн – українців у ВКонтакте і ще 7-9 млн – в Однокласниках. Звісно, почнеться активна міграція у Фейсбук. Можливо молодь переключиться на месенджери. Snapchat в Україні, до речі, дуже активно росте вже останні півтора роки.

Коли реально запрацює блокування – не зрозуміло. Наразі немає чіткого механізму блокування. Не всі провайдери мають навіть технічну можливість здійснювати блокування. В самому рішенні РНБО перелік сайтів теж вказаний не дуже грамотно. Наприклад, ВКонтакте вказаний як www.vk.com. Блокування з боку провайдера цієї адреси ні на що не вплине. Повинен бути https://vk.com.

Але рішення буде реалізовано. Це лише питання часу.