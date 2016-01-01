Держкіно надало кошти на виробництво повнометражного фільму «Залишенець. Чорний Ворон»

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«Залишенець. Чорний Ворон»

Роман «Залишенець. Чорний Ворон» відтворює одну зі сторінок вітчизняної історії – боротьбу українських повстанців проти радянської влади у 1920-х роках

19 грудня Державне агентство України з питань кіно уклало з компанією «ТЕТ-продакшн» («1+1 медіа») контракт про надання кінопроекту «Залишенець. Чорний Ворон» державної фінансової підтримки розміром 11 873,5 тис. грн. Загальна вартість виробництва фільму – 23 746, 9 тис. грн.

Про це повідомляє прес-служба Держкіно.

Кінопроект повнометражного ігрового фільму «Залишенець. Чорний Ворон» став одним із переможців 9-го конкурсного відбору Держкіно. Автором сценарію фільму є Андрій Кокотюха, режисер – Олег Туранський, продюсери – Олександр Ткаченко, Олена Васильєва, Марина Городецька та Вікторія Забулонська.

Стрічка є екранізацією однойменного історичного роману українського письменника Василя Шкляра, в основу якого покладені історичні документи, зокрема із розсекречених архівів КДБ.

Роман «Залишенець. Чорний Ворон» відтворює одну зі сторінок вітчизняної історії – боротьбу українських повстанців проти радянської влади у 1920-х роках. На їхньому чорному бойовому прапорі було написано: «Воля України або смерть». У 1921 році чотирирічна війна, яку Росія розв'язала проти Української Народної Республіки, закінчилася. Проте збройна боротьба ще роками тривала майже на всіх теренах України. Повстанці Холодного Яру відчайдушно чинили опір радянській окупації, боролися за свободу українського народу, жертвуючи власним життям.

Холодноярський отаман Чорний Ворон повертається в рідні краї, аби підняти народ на повстання проти влади більшовиків, але люди втомилися від війни та спокушені амністією, тому Чорний Ворон уже не має підтримки мас. Український уряд у вигнанні теж закликає припинити боротися. Чорний Ворон отримує шанс виїхати з України разом із коханою жінкою, але він відмовляється від спокійного життя заради продовження боротьби.

Режисер стрічки Олег Туранський розповів: «Залишенець. Чорний Ворон» базується не лише на однойменному романі-бестселері, а передусім – на реальних подіях та фактах героїчної історії України. Це історія кохання під час визвольної війни. Заради продовження своєї боротьби герой приносить у жертву найдорожче, що є у його житті».

Нагадаємо, про підписання угоди між «1+1 медіа» і письменником Василем Шкляром про виробництво 4-серійної історичної драми «Залишенець. Чорний Ворон» за мотивами його однойменного роману повідомив у лютому генеральний директор «1+1 медіа» Олександр Ткаченко.

У травні письменник Василь Шкляр анонсував початок зйомок кінострічки і міні-серіалу за своїм романом «Чорний Ворон» протягом року.

19 грудня Держкіно також уклало з компанією «Ідас-Філм» контракт про надання проекту «Кіборги» про захисників донецького ареопорту державної фінансової підтримки у розмірі 23 973,6 тис. грн. Загальна вартість виробництва фільму – 47 947,2 тис. грн.

Джерело: Детектор медіа