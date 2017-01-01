До Росії за рік поїхали залізницею мільйон пасажирів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: УНІАН

Минулого року понад мільйон пасажирів скористалися залізницею, щоб виїхати з України в Росію, і майже скільки ж їхали у зворотному напрямку.

У січні-травні 2017 року середній денний пасажиропотік між країнами був менший, ніж у минулому році, на 17,5%.

Такі дані «Укрзалізниця» надала ВВС Україна.

Після заборони у 2015 році авіаційного сполучення між Україною та Росією для прямих подорожей до РФ залишився залізничний та автобусний транспорт.

Попри повідомлення російських ЗМІ, що Україна може заборонити залізничне сполучення з РФ, Київ заявив про відсутність подібних рішень.

Також в «Укрзалізниці» повідомили ВВС Україна, що графік руху пасажирських потягів до Росії складений до 9 грудня 2017 року.

Мільйон пасажирів і зменшення потоку

За даними «Укрзалізниці», 2016 року з України до Росії виїхали потягами 1 мільйон 36 тисяч пасажирів.

Абсолютна більшість із них скористалася саме послугами «Укрзалізниці».

Натомість з Росії до України в'їхали 1 мільйон 49 тисяч пасажирів.

Як вказали в «Укрзалізниці», у січні-травні 2017 року пасажиропотік між Україною та Росією дещо скоротився.

Якщо 2016 року щодня з України до Росії потягами їхали в середньому 2,8 тисяч людей, то 2017 року - 2,3 тисячі.

У зворотному напрямку в 2016 році щодня повертались 2,9 тисяч людей, а на початку цього року - 2,2 тисячі.

Скільки потягів їздить до Росії

Загалом між Україною та Росією у 2017 році курсує 15 потягів.

З них дев'ять - українського формування: «Київ - Москва», «Київ - Санкт-Петербург», «Харків - Санкт-Петербург», «Хмельницький - Москва», «Одеса - Москва», «Херсон, Миколаїв - Москва», «Дніпро, Кривий Ріг - Москва», «Харків - Москва» та «Львів - Москва».

Також Україною курсують три молдовські потяги: два «Кишинів - Москва» та один - «Кишинів - Санкт-Петербург».

Між Кишиневом і Москвою через Україну також курсує ще один російський потяг.

Через Росію до Харкова їздять іще два потяги азербайджанських залізниць.

Джерело: ВВС Україна