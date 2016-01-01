Хронологія спроб ісламістських атак у Німеччині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ще до кінця не зрозуміло, чи були останні події в Берліні справді терористичним нападом. Але Німеччина вже давно перебуває під прицілом терористів. Хронологія терористичних атак у ФРН

Жовтень 2016 - Лейпциг

У Лейпцигу затримали сирійця Джабера аль-Бакра після того, як його схопили його ж земляки. За даними поліції, 22-річний роздобув вибухівку і планував теракт в одному з берлінських аеропортів. Аль-Бакр покінчив життя самогубством: він повісився в тюремній камері у Лейпцигу.

Липень 2016 року - Вюрцбург

Літнім вечором 17-річний шукач притулку з ножем та сокирою атакував пасажирів приміського потяга в Баварії на залізничній ділянці між містечком Оксенфуртом та містом Вюрцбургом. Нападнику вдалося поранити п'ятьох осіб. Після аварійної зупинки потяга він вистрибнув з вагона і спробував утекти, але натрапив на спецпризначенців, які за збігом обставин опинилися неподалік. Поліцейські застрелили біженця, який за два роки до того прибув до Німеччини з Афганістану.

Терористичне угруповання «Ісламська держава» (ІД) взяло на себе відповідальність за напад. За словами міністра внутрішніх справ ФРН Томаса де Мезьєра, шукач притулку надихнувся пропагандою джихадистів, але немає доказів, що він діяв за вказівкою ІД.

Травень 2016 року - Дюссельдорф

Три можливих члени «Ісламської держави» були затримані у федеральних землях Північний Рейн-Вестфалія, Бранденбург та Баден-Вюрттемберг. Правоохоронці виходять з того, що вони спільно з четвертим, схопленим у Франції джихадистом, планували напад на велелюдне старе місто Дюссельдорфа. Двоє терористів мали спершу підірвати себе, а інші двоє -розстріляти та підірвати якомога більше перехожих.

Лютий 2016 року - Берлін

Поліція викрила можливий терористичний осередок та одночасно провела операції в Берліні, Північному Рейн-Вестфалії та Нижній Саксонії. Чотирьох алжирців підозрювали у тому, що вони планували теракт у столиці Німеччини. Їх викрили ще на початковій стадії підготовки нападу.

Квітень 2015 року - Оберурзель під Франкуфуртом-на-Майні

Поліція федеральної землі Гессен затримала подружню пару - ймовірно, салафітів, - яку підозрювали у плануванні нападу. Мішенню атаки мали стати велоперегони, проведення яких про всяк випадок таки скасували. У підвалі помешкання подружжя слідчі виявили робочий саморобний вибуховий пристрій. У січні чоловік постав перед судом за обвинуваченням у підготовці тяжкого злочину, який ніс загрозу для державного ладу. Провадження щодо його дружини припинено.

Грудень 2012 року - Бонн

На центральному вокзалі Бонна знайшли вибухівку в спортивній сумці. Прокуратура розглядає це як намагання вчинити терористичний акт з ісламістських міркувань. 2013 року були затримані четверо підозрюваних, які планували напад на лідера праворадикального угруповання Pro NRW. Одного з них звинувачують у тому, що він мав закласти бомбу в Бонні. Підозрюваних у тероризмі судять у Дюссельдорфі з вересня 2014 року.

Квітень 2011 року - Дюссельдорф

Слідчі затримали у Дюссельдорфі трьох можливих членів «Аль-Каїди», які готували у Німеччині напад з використанням вибухівки. У грудні 2011 року правоохоронці взяли четвертого члена «дюссельдорфського осередку». Усіх чотирьох чоловіків у кінці 2014 року засудили до багатьох років ув'язнення.

Березень 2011 року - Франкфурт-на-Майні

А от у 2011 році відвернути ісламістську атаку в аеропорту Франкфурта-на-Майні не вдалося. Косовський албанець застрелив двох американських солдатів та важко поранив ще двох. Його засудили до двох років ув'язнення.

Вересень 2007 року - Обершледорн, Зауерланд

Ісламістська «Зауерландська група» із землі Північний Рейн-Вестфалія була затримана. 2010 року чотирьох її членів визнали винними у плануванні терористичних атак на дискотеки, аеропорти та об'єкти США в Німеччині. Їх усіх посадили на строки до 12 років.

Липень 2006 року - Кельн

На центральному вокзалі Кельна два чоловіки заклали сховані у валізи вибухові пристрої в приміські потяги, які прямували до Гамма та Кобленца. Втім, бомби з годинниковими механізмами не вибухнули. У грудні 2008 року «кельнського підривника з валізами» засудили до довічного позбавлення волі.

Джерело: Deutsche Welle