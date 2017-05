«Євробачення-2017», або Давай одружимося в першому півфіналі!

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перший півфінал «Євробачення-2017» кореспондент DW порівняв з ярмарком наречених і конкурсом краси одночасно. Репортаж з Києва.

У пісні одного з фаворитів «Євробачення-2017« шведа Робіна Бенгтссона є рядки, які можна перекласти так: «Я не встигаю за тобою, коли ти виглядаєш так - до нестями гарно». Не допомагають шведу і його танцюристам наздогнати об'єкт захоплення і бігові доріжки, на які вони встали прямо на сцені. Робін, який відкрив конкурсну програму першого півфіналу, передбачив одну з особливостей цього етапу музичного змагання.

Принаймні третина учасниць першого півфіналу могла б представляти свою країну на конкурсі краси, а дехто, наприклад, бек-вокалістки молдавської групи Sunstroke Project на сцені перетворили свої сукні в весільні. У пісні «Hey mama» герой вмовляє матір своєї подруги відпустити доньку погуляти з ним. Виступ Sunstroke Project став одним з найбільш іронічних і веселих в першому півфіналі. А завдяки наскрізному мотиву на саксофоні цей не позбавлений музикальності виступ добре запам'ятовується. Молдавія і Швеція по праву будуть представлені в фіналі конкурсу.

Перша вечірка «Євробачення» вдалася

«Євробачення» - це свято, велика європейська вечірка. І перша паті з трьох - два півфінали і фінал - вдалася країні-господині. Але проходила вона за безпрецедентних в новітній історії конкурсу заходів безпеки. Міжнародний виставковий центр на лівому березі Дніпра, який став концертним майданчиком «Євробачення-2017», перед початком кожного шоу беруть в оточення національні гвардійці і поліція.

Вдалася вечірка ще й тому, що невеликий за мірками «Євробачення» зал (менше 8 тисяч глядачів) був майже повністю заповнений. Буквально за пару днів до першого півфіналу організатори знизили ціни на квитки в усі сектори, крім VIP, до 499 гривень (в перерахунку - менше 18 євро). Знижка на деякі квитки склала в підсумку до 80 відсотків. А у вівторок за такою ж ціною в продаж надійшло чимало квитків на другий півфінал. Кореспондент DW без проблем купив один з них в той сектор поруч зі сценою, в який хотів. Цей феномен ще мають пояснити організатори. Адже раніше повідомлялося, що квитки на всі шоу, які транслюються в прямому ефірі, розпродані.

Найкращі номери першого півфіналу

«Євробачення» - це насамперед телевізійне шоу, картинка. Вона була вражаючою завдяки ефектній задній частині сцени у вигляді величезного екрану, на всю стіну Міжнародного виставкового центру. Найкраще можливості сцени, крім Робіна Бенгтссона і Sunstroke Project, використовували Демі з Греції, Ховіг з Кіпру та Діана Гаджиєва (сценічний псевдонім Діхай) з Азербайджану. Танцювальний номер гречанки ставила та ж команда, що і росіянина Сергія Лазарєва на «Євробаченні 2016» в Стокгольмі. І її члени не посоромилися представити Демі у вигляді Афродіти - богині краси, яка, втім, виходить в Києві не з морської піни, а з плоских надувних басейнів.

Невеликий привіт Сергію Лазарєву на сцені «Євробачення-2017» передав і кіпріот вірменського походження Ховіг. В кінці його стильного номера «Gravity», виконаного на контрасті чорного і білого кольорів і стриманої, але ефектної хореографії, з'являється проекція, яка дуже нагадує Сергія Лазарєва в композиції «You are the only one», який літав в повітрі.

Іншим номером першого півфіналу, що запам'ятовується, став «Skeletons». Після креативної паузи, яку в останні роки взяв на «Євробаченні» Азербайджан, співачка Діхай повернула свою країну до вищої ліги конкурсу. Діану Гаджиєву цілком можна назвати Леді Гагою «Євробачення». Втім, номер зі списаними графіті з крейди стінами кімнати, які розпадаються на сцені, залишив без відповіді одне питання: «Навіщо Діхай знадобилася кінська голова, надягнута на одного з танцюристів, який забрався на сходи?»

Салвадор Собрал - меланхолійна зірка «Євробачення-2017»

Більшого контрасту до всіх цих виступів, ніж «Amar Pelos Dois» у виконанні Салвадора Собрала з Португалії, важко собі уявити. Потрібно володіти надзвичайним талантом, щоб тихою, меланхолійною композицією без всяких спецефектів повністю заволодіти увагою публіки в залі і журналістів в прес-центрі. Як нелегко дається виступ Салвадору стане зрозуміло, якщо знати, що на більшості репетицій в Києві на сцені його заміняла сестра, яка написала для брата пісню, з якою він пройшов у фінал «Євробачення-2017».

Не став сенсацією вихід у фінал Ісаї з Австралії і Арцвік з Вірменії. Ці країни, як правило, представляють на «Євробаченні» сильні виконавці. Зате успіх Касі Мось з Польщі - справжня несподіванка. З іншого боку, Кася володіє не лише чудовими зовнішніми даними, але і відмінним голосом, яким вона виконала баладу «Flashlight». Кася, яка виступила в білому костюмі, тепер одна з багатообіцяючих «наречених» конкурсу.

А ось Бланш з Бельгії розчарувала. Її урбаністська електро-поп-композиція «City Lights» - одна з найсучасніших на цьогорічному конкурсі. Але виступати на сцені молодій виконавиці, вочевидь, ще треба повчитися. Проте ми побачимо Бланш в фіналі конкурсу. Так само, як і Джамалу, яка представить в суботу, 13 травня, свою нову композицію. Напередодні першого півфіналу новина про те, що переможниця торішнього «Євробачення» буде відкривати цьогорічний конкурс, широко обговорювалася в соціальних мережах. Даремно. Номери Джамали «1944» і «Заманили» органічно вписалися в заключну частину першого півфіналу.