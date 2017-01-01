«Компромат» на Трампа: як це могло статися?

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Звинувачення проти Дональда Трампа в документах нагадують сцени з поганого фільму

Дональд Трамп назвав «брехливими новинами» заяви ЗМІ про те, що його виборча команда працювала у змові з Росією і що Кремль начебто має компромат на його особисте життя

Кореспондент BBC Пол Вуд бачив ці заяви ще перед виборами і розповідає про бурю, яку вони викликали, ставши надбанням громадськості.

Важливість цих заяв полягає в тому, що якщо вони виявляться правдивими, то новий президент США буде вразливим до шантажу з боку росіян.

Наскільки мені відомо, ЦРУ вважає правдовподібним, що Кремль має такий компромат на наступного головнокомандувача США.

Крім того, спільна робоча група, до якої входять посадовці ЦРУ і ФБР, розслідує заяви, що росіяни, можливо, давали гроші структурам Трампа на його виборчу кампанію.

Про те, що росіяни мають записи для шантажу, заявив у серії письмових доповідей колишній агент британської розвідки.

Раніше, коли він працював у МІ6, його відправили в посольство Британії у Москві, а нині він очолює консалтингову контору, яка дає поради щодо бізнесу в Росії. Екс-агент розмовляв зі своїми старими контактами з ФСБ, заплативши декотрим з них за інформацію.

Вони розповіли йому, що пана Трампа зняли на відео з групою повій у президентському номері московського готелю Ritz-Carlton. Я знаю про це, тому що одна компанія політичних досліджень з Вашингтона, яка замовила екс-агентові цю доповідь, показала її мені в останній тиждень виборчої кампанії.

Тоді ВВС вирішила не використовувати ці дані, маючи на те дуже вагому причину: не бачивши записів, - якщо вони існують - ми не можемо знати напевне, що ці заяви правдиві. Подробиці закидів безперечно шокують. Усю серію доповідей днями опублікував сайт BuzzFeed.

Прибічники пана Трампа кажуть, що це політично мотивований напад на нього.

Сам новообраний президент розгнівано написав у Twitter: «Ми що, живемо в нацистській Німеччині?»

Потім, під час своєї довгоочікуваної прес-конференції, він не стримував себе. «Такі речі взагалі не мали бути написані, - сказав він. - І в жодному разі не опубліковані».

Він сказав, що повідомлення написали «хворі люди, зібравши докупи лайно».

Опозиційна дослідницька фірма, яка замовила доповідь, раніше, під час республіканських праймеріз, працювала на антитрампівський «суперпак» - структуру, яка опікується фінансування кампаній.

Потім, під час загальних виборів, цю фірму фінансував анонімний прихильник Демократичної партії. Але політичні консультації - не їхня парафія. Зазвичай компанія надає послуги з аналізу країн і оцінки комерційних ризиків - приблизно те саме, чим займається бюро колишнього агента МІ6. І схоже, що він передав своє досьє ФБР, не дослухавшись до порад фірми не робити цього.

Але колишній агент МІ6 - не єдине джерело заяв про російський компромат на обраного президента. Ще в серпні колишній розвідник сказав мені, що почув про існування такого компромату від «голови розвідувальної агенції зі Східної Європи».

Пізніше за допомогою посередника я передав запитання до чинних службовців ЦРУ, які б не погодилися говорити зі мною напряму. Я отримав відповідь про те, що існує «більше, ніж один запис», «аудіо і відео», зроблені вони «більше, ніж в один день» і «в більше, ніж одному місці» - у Ritz-Carlton у Москві, а також у Санкт-Петербурзі. І матеріал цей «сексуального характеру».

«Будьте дуже обережними»

Заяви про російський компромат на пана Трампа «варті довіри», вважає ЦРУ. Саме тому, як пишуть New York Times і Washington Post, ці заяви опинилися минулого тижня на столі президента Обами. Документ зі скороченим викладом справи отримали також лідери Конгресу і сам пан Трамп.

Пан Трамп дійсно відвідував Москву в листопаді 2013 року - саме тоді, коли, ймовірно, було зроблено головний запис. Можна знайти телевізійні кадри з ним на конкурсі «Міс Усесвіт». І для будь-кого, хто зупиняється в розкішному готелі в Москві, було б розумно припустити, що його номер, окрім міні-бару, обладнаний також прихованими камерами і мікрофонами.

На прес-конференції пан Трамп казав, що попереджав своїх штатних працівників під час поїздок: «Будьте дуже обережні, тому що у ваших готельних номерах і по інших місцях, куди ви ходите, цілком можуть бути камери». Російські служби безпеки довели отримання компромату до рівня мистецтва.

Один російський спеціаліст розповів мені, що сам Володимир Путін іноді каже, що на нього теж є компромат. Хоча, можливо, він так жартує. Цей спеціаліст також розказав мені, що офіцери ФСБ люблять похвалитися тим, що мають плівки на відомих людей. Однак, каже він, до будь-яких їхніх слів слід ставитися обережно.

Колишній офіцер ЦРУ розповів мені, що мав телефонну розмову з чинним офіцером ФСБ, який говорив про плівки. Його висновок такий: «Усе це тхне дуже підозріло».

Пан Трамп і його прибічники мають рацію, коли кажуть, що ці закиди не підкріплені доказами.

Але йдеться не лише про секс, а й про гроші. У доповіді колишнього агента MI6 розкриваються подробиці того, як Кремль начебто намагався запропонувати панові Трампу ділові угоди в Росії на спокусливих умовах, щоб купити його прихильність.

Пан Трамп відмовився від цих пропозицій. І справді, у Росії він майже не веде реального бізнесу. Але спільна робоча група з розвідників і правоохоронців розслідує заяви про те, що Кремль виділяв йому гроші на виборчу кампанію через його помічників.

Судові позови

15 жовтня 2016 року американський суд, що опікується розвідкою і діє в засекреченому режимі, видав ордер на розслідування щодо двох російських банків. Новину про це я отримав з кількох джерел, а підтвердив її хтось, кого я можу назвати лише як високопоставлений чиновник з розвідки США. Сам він ніколи б добровільно не розповів нічого такого - видавати засекречену інформацію було б незаконно. Однак він може підтвердити чи заперечити те, що я дізнався з інших джерел.

Зазвичай я кажу йому щось таке: «Я тут пишу статтю про те, що ....». І якщо моя інформація точна, він відповідає десь так: «Не бачу жодних проблем». Він підтвердив послідовність подій, описаних нижче.

У квітні минулого року директору ЦРУ показали розвідувальні дані, які його стурбували. За даними джерел, це був запис розмови про гроші з Кремля, що йшли на президентську кампанію в Сполучених Штатах.

США отримали цей запис від розвідувальної служби однієї з балтійських країн. Оскільки ЦРУ не може діяти на території США проти американських громадян, було створено спільну контррозвідувальну робочу групу.

До цієї групи ввійшли шість агентств і департаментів уряду. Внутрішнім, американським боком розслідування, опікувалися ФБР, Міністерство фінансів і Міністерство юстиції. Іноземний і розвідувальний аспекти взяли на себе три інші агенції: ЦРУ, офіс директора Національної розвідки і Агентство національної безпеки (АНБ), відповідальне за кібершпигунство.

Потім юристи з Відділу національної безпеки в Міністерстві юстиції склали позовну заяву. Вони подали її в американський суд, який діє в засекреченому порядку і розглядає справи, пов'язані з розвідкою. Його називають судом FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act - Акт про негласне стеження в цілях зовнішньої розвідки). Вони хотіли отримати дозвіл на перехоплення електронних записів з двох російських банків.

У червні суддя рішуче відхилив їхній перший позов. У липні вони подали ще один, більш детальний позов, але знову отримали відмову. Зрештою, 15 жовтня інший суддя таки видав ордер. До виборів залишалося три тижні.

В ордері суду не згадано ані про пана Трампа, ані про членів його команди, бо всі рішення цього суду стосуються лише іноземних громадян або юридичних осіб - у цьому випадку російських банків. Але загалом слідчі вивчають, чи переводилися гроші з Росії до США. І якщо хоча б один такий випадок підтвердиться, це буде кримінальною відповідальністю.

Один юрист, який знайомий зі справою, хоча й не працює в Міністерстві юстиції, розповів мені, що у фокусі слідства перебувають троє помічників пана Трампа. «Але зрозуміло, що йдеться про самого Трампа», - сказав він.

Я зв'язався з усіма трьома людьми, яких мені назвало це джерело. Кожен з них наполегливо заперечував будь-які зловживання. «Газетна вигадка», - сказав один з них. «Маячня», - сказав інший. Один з двох російських банків заперечив будь-які неправомірні дії. Інший просто не відповів на запит про коментар.

Під час виборів розслідування активно тривало. Тоді ж лідер демократів у Сенаті Гаррі Рейд написав директорові ФБР, звинувативши його у притримуванні «вибухової інформації» про пана Трампа.

Пан Рейд надіслав свого листа після того, як разом з іншими чільними особами з Конгресу, заслухав звіт розвідки. На тій зустрічі були присутні лише восьмеро людей: голови і заступники комітетів з розвідки із Палати представників і Сенату. «Банда вісьмох», як їх іноді називають. Зазвичай, на такі брифінги з питань розвідки до «банди вісьмох» долучаються також інші високопоставлені особи, однак не цього разу. Парламентським лідерам навіть не дозволили вести нотатки.

«Маріонетка»

У листі до директора ФБР Джеймса Комі пан Рейд написав: «З мого спілкування з вами й іншими чільними особами зі сфери національної безпеки стало зрозуміло, що ви володієте вибуховою інформацією про тісні зв'язки і координацію дій між Дональдом Трампом, його головними радниками і російським урядом - відверто ворожими до Сполучених Штатів іноземними колами, які пан Трамп вихваляє за кожної нагоди.

Громадськість має право знати цю інформацію. Кілька місяців тому я вже писав вам, закликаючи опублікувати ці дані. Їх публікація не становить жодної загрози американським інтересам. Та все ж ви й надалі противитеся закликам повідомити громадськості цю критично важливу інформацію».

ЦРУ, ФБР, Міністерства юстиції і фінансів - усі вони відмовилися давати коментарі, про які я просив їх, дізнавшись про ордер, виданий судом FISA.

Що буде з міжвідомчим розслідуванням за президентства Трампа, невідомо. Так само невідомо, чи спільна група досі працює. Росіяни заперечують будь-які спроби впливати на обраного президента - чи то грошима, чи шантажем за допомогою плівок.

Якщо плівки справді існують, росіяни навряд чи відмовляться від них. Хоча дехто сподівається матеріально заохотити зрадливих офіцерів ФСБ, які хотіли б заробити серйозних грошей. Ще перед виборами Ларрі Флінт, видавець порнографічного журналу Hustler, запропонував мільйон доларів за плівку з компроматом на пана Трампа. Тепер схожу пропозицію зробив Penthouse, пообіцявши мільйон доларів за запис із готелю Ritz-Carlton (якщо він існує).

Вкрай нестандартно мати таку ситуацію за десять днів до інавгурації пана Трампа, однак натяк на такий хід справ можна було розгледіти ще під час кампанії.

Під час останніх президентських дебатів Гілларі Клінтон назвала Дональда Трампа «маріонеткою» російського лідера Володимира Путіна. «Не маріонетка. Не маріонетка! - перебив пан Трамп, перекрикуючи пані Клінтон. - Це ви маріонетка. Ні, це ви маріонетка!»

У серпні в колонці для New York Times колишній директор ЦРУ Майкл Морелл писав: «Мовою спецслужб ми сказали б, що пан Путін найняв пана Трампа агентом Російської Федерації попри його бажання».

Агент, маріонетка - обидва терміни натякають на певний рівень впливу чи контролю з боку Москви.

Майкл Гайдн, колишній голова ЦРУ і АНБ, взагалі назвав пана Трампа російським висловом «полезный дурак».

Підставою для таких висловлювань була інформація, яка в той час не виходила за межі спецслужб. Тепер ці закиди почули всі американці. І, коли до інавгурації залишається трохи більше тижня, їм належить вирішити, чи дійсно Москва шантажувала їхнього обраного президента.

Джерело: ВВС Україна