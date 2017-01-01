Навіщо Макеєнку Tonis



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Медійний актив, придбаний із розрахунком на найближчі вибори, без зрозумілої бізнес-стратегії на тривалий термін

20 березня відбулася прес-конференція, присвячена перезапуску телеканалу Tonis. Як уже писав «Детектор медіа», на ній журналістам представили старожила вітчизняного політикуму Володимира Макеєнка як нового власника й інвестора телеканалу, котрий придбав 9,5 % мовника в менеджменту Tonis за невідому суму. Також новий генпродюсер Tonis Олексій Семенов разом із ведучими Євгенієм Кисельовим, Матвієм Ганапольським, креативною продюсеркою Євгенією Захаровою й керівником розважального блоку Іллею Ноябрьовим трохи розповіли про плани перезапустити Tonis до Дня Незалежності. Що означає все почуте і що залишилося за кадром цього досить недоладного заходу?

Олексій Семенов, Євгеній Кисельов, Володимир Макеєнко, Олександр Бутко, Матвій Ганапольський, Євгенія Захарова, Ілля Ноябрьов

Одне з найголовніших запитань, на яке не відповіли учасники прес-конференції, — що буде з тими 80 % ТОВ «Телеканал Тоніс», які з квітня 2016 року належать ТОВ «Телеканал Тоніс»: за законом, упродовж року цю частку має бути продано або ж на її суму слід зменшити статутний капітал товариства. Володимир Макеєнко не зміг підтвердити чи спростувати, що ці 80 % теж перейдуть до нього у власність. До речі, наскільки мені відомо, колишній власник Tonis Володимир Костерін, обурений тим, що в 2011 році його змусили за безцінь відступитися від прав на канал на користь Олександра Януковича, нині має намір оскаржити свої права в суді.

Утім, можливі проблеми з власністю на медійний актив могли би налякати того, хто купує його як бізнес-проект, розрахований на довгострокову перспективу. Але в мене склалося враження, що в ситуації з Tonis про це не йдеться, а натомість перед нами — медійний актив, придбаний із розрахунком на найближчі вибори. Надто вже невпевнено й новий власник телеканалу, і його нові менеджери відповідали на конкретні запитання про бізнес-стратегію — й це при тому, що пан Макеєнко заявив: наразі телеканал буде основним проектом, яким він займатиметься.

Під час нашої розмови після завершення прес-конференції Володимир Макеєнко згадав партію «Наш край», від якої в 2015 році він балотувався на виборах мера Києва. Він не відповів, чи планує до виборів 2019 року просувати «Наш край» або себе як мажоритарного кандидата і чи бачить ще якісь варіанти політичного альянсу. Проте якщо згадати, що ще в 2015 році політичні експерти називали «Наш край» проектом Адміністрації Президента, покликаним відтягувати голоси в «Опозиційного блоку», то багато що стає на свої місця. А вибір у ролі облич каналу Євгенія Кисельова, Матвія Ганапольського, запрошення Іллі Ноябрьова керувати розважальним блоком каналу й навіть плани мовника робити велике медичне шоу — точне попадання в інтереси цієї частини електорату. До речі, вибір на посаду генерального продюсера саме Олексія Семенова теж влучний — адже він зарекомендував себе як хороший стартапер, запустивши в Україні не лише першу «Фабрику зірок», а й телеканал «112 Україна» та перезапустивши NewsOne. Також відомо, що «Нашим краєм» опікується Ігор Кононенко — й це, знову-таки, непрямо підтверджує чутки про причетність останнього до проекту модернізації Tonis.

Узагалі довкола придбання Володимиром Макеєнком Tonis весь час ширяться чутки про причетність до цього АП. Власне, під час прес-конференції його про це запитали журналісти «Української правди». Пан Макеєнко, звісно, все заперечив. А після другої спроби журналістів «УП» поставити йому незручне запитання Володимир Макеєнко зробив несподіваний випад:

– Непогане у вас видання. А поцікавтеся, будь ласка, хто у вас був 100-відсотковим засновником на початку. Я впевнений, ви не знаєте. Я вам можу сказати одне: в мене дуже легка рука.

– Так, Володимир Володимирович засновував «Українську правду», — додав гендиректор Tonis Олександр Бутко.

Я, звісно, пройти повз таку заяву не могла. Тим більше, що й опитані тут же старожили медійного ринку сказали мені, що нічого подібного не знають. На моє прохання уточнити, що він має на увазі, Володимир Макеєнко розповів, що саме до нього Георгій Гонгадзе звертався з пропозицією профінансувати створення «УП», й порадив пошукати опис цієї історії в інтернеті — напевне, маючи на увазі публікації на кшталт цієї.

Коли ж я запитала, чому, на його думку, деякі його колеги-політики наразі наполегливо підтримують розмови про те, що за купівлею Tonis стоять люди з оточення Президента Петра Порошенка, пан Макеєнко відповів: «Я не знаю. Хіба вони не знають, хто я? Не знають, що я був заступником керівника центрального виборчого штабу «Нашої України»? Що я очолював у парламенті бюджетний комітет? Так і напишіть: «Макеєнко повертається».

Цікаво також, чи не зміниться найближчим часом на каналі гендиректор: погодьтеся, при зміні власника таке буває. Олександр Бутко сказав, що сподівається залишитися на своїй посаді, хоча й хотів би трохи перепочити:

– Останній рік був дуже складний, — поскаржився він.

– Фінансово? — запитала я.

– І фінансово теж.

Ну що ж, деякі наші джерела кажуть, що вже 1 квітня ми зможемо дізнатися, чи вдасться Олександру здійснити мрію про відпочинок.

Володимир Макеєнко, Євгеній Кисельов та журналісти «УП»

Послухати прес-конференцію Tonis прийшов навіть господар майданчику - гендиректор «Інтерфакс Україна» Олександр Мартиненко (біля дверей)

Фото: Павло Шевчук

Джерело: Детектор медіа