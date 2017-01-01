Навіщо Трамп приїхав до Брюсселя, який називав «пекельною дірою»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент США Дональд Трамп зустрівся з лідерами ЄС у Брюсселі

25 травня у Брюсселі - особливо насичений політичний день. Про те, як він минув, а саме про перемовини лідерів Євросоюзу з главою Білого дому Дональдом Трампом

Колона вантажних автомобілів, наповнених озброєними людьми, що зупинилась вранці поруч із головними будівлями Європейського Союзу. Порожні вулиці, налякані пішоходи - центр Брюсселя у четвер, 25 березня, зовсім не схожий сам на себе.

Безпрецедентні заходи безпеки - заради взаємних ранкових привітань англійською мовою, якими обмінялись два Дональди - голова Європейської Ради Дональд Туск та президент США Дональд Трамп.

Туск, який дуже намагався підтримати позитивний настрій зустрічі, провів дещо похмурого, але задоволеного собою Трампа на перемовини до будівлі імені Юста Ліпсія - тої самої, де ще кілька років тому американські «жучки» підслуховували перемовини європейців.

Короткий курс з основ ЄС від Юнкера та Туска

Перед початком переговорів глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, який стояв праворуч від Трампа, показуючи на Туска, який стояв ліворуч, пожартував: «Один тут - зайвий! У нас в Європі аж два президенти». Дональд Туск не образився, а навіть підхопив жарт: «Наша система - надзвичайно складна». Усі троє ввічливо посміхнулись, однак у цьому була лише частка жарту: європейські лідери явно вважали, що не зайвим буде донести до американського президента основи політичного устрою ЄС.

Тим більше, що іншого часу в них на це не було. Адже зустріч у Брюсселі справжніми переговорами важко назвати. Якщо врахувати час на формальності, то на самі перемовини спочатку було відведено лише 15 хвилин. Господарі зустрічі турботливо поцікавились самопочуттям американського президента. «Ви, мабуть, стомились?» - схвильовано перепитав Юнкер Трампа.

Він справді хвилювався: адже до цього Трамп назвав Брюссель «пекельною дірою». Хвилювання європейських лідерів пояснювалось щей тим, що їм було важливо зрозуміти, чи можна якось пом'якшити єврокритичну позицію Трампа.

Адже це був американський президент, який нещодавно назвав Brexit прекрасною новиною та попереджав про вихід з Євросоюзу інших членів, а саму організацію виставляв як інструмент, що йде на користь тільки одному члену ЄС - Німеччині. Він змінив свою думку потім, однак сумніви прочитувались на обличчях усіх європейських лідерів.

Не дивно, що очікування від зустрічі були більше ніж скромними. Брифінги для журналістів провела лише частина дипмісій 28-ми країн Євросоюзу. Жодного порядку денного у переговорів теж не було.

«Дуже добрі перемовини»

Насправді лідери змогли говорити близько години. Туск після зустрічі ніби був сповнений енергією, а Юнкер, навпаки, був помітно стомленим. Настрій американського президента був по-діловому робочим: було видно, що для нього це - чергова, але не найважливіша зустріч сьогодні. Держсекретар Рекс Тіллерсон та міністр оборони Джеймс Меттіс, які також брали участь у зустрічі, взагалі тримались подалі від камер і журналістів.

Після завершення розмови голова Європарламенту Антоніо Таяні заявив, що перша зустріч з президентом Трампом була «дуже доброю». За його словами, сторони встигли обговорити та дійшли спільних позицій щодо боротьби з тероризмом та терористичним угрупованням «Ісламська держава». На питання DW, чи обговорювали сторони теми Росії та України з американським президентом, він відповів негативно.

Однак, здається, це було не зовсім так, бо Дональд Туск, який вийшов на коротку зустріч з журналістами, по-перше, не був такий оптимістичний в оцінках зустрічі. За його словами, по багатьох питаннях позиції ЄС і США не збігаються - наприклад, у питаннях захисту клімату та міжнародної торгівлі.

Видається, що немає єдності й щодо Росії, оскільки Туск заявив буквально наступне: «Я не можу сказати, що в нас на 100 відсотків спільні позиції щодо Росії. Однак, що стосується конфлікту в Україні, здається, що ми на одній лінії».

Напередодні зустрічі Дональд Трамп, проти команди якого у США триває розслідування щодо контактів з російським керівництвом, підтвердив загальну позицію країн Заходу: Москва має нести відповідальність за анексію українського півострова Крим та за свої дії на Сході України.

Джерело: Deutsche Welle