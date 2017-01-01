Перший на пострадянському просторі Меморіальний центр Голокосту постане в Києві

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У вересні 1941 року фашисти за одну ніч розстріляли в Бабиному Яру близько 30 тисяч київських євреїв. У Радянському Союзі не було традиції вшанування пам'яті жертв Голокосту

Меморіальний центр Голокосту в Києві планується спорудити вже через п'ять років. Про це йшлося на прес-конференції наглядової ради проекту, яка відбулась в українській столиці

У Бабиному Яру, де 29-30 вересня 1941 року фашисти за одну ніч розстріляли близько 30 тисяч київських євреїв, до 2021 року буде створено музей-меморіал Голокосту. Про це під час прес-конференції, яка відбулася у неділю, 19 березня, в Києві, повідомили члени наглядової ради проекту «Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр». За словами голови Єврейського агентства для Ізраїлю, радянського дисидента Натана Щаранського, який очолює наглядову раду проекту, на території Радянського Союзу жертвами Голокосту стали 2,5 мільйона євреїв, з них 1,5 мільйона загинули на території України. Проте досі в жодній з країн пострадянського простору жодного меморіалу, присвяченого трагедії Голокосту, збудовано не було.

Ідея створити такий меморіал у Бабиному Яру, який відомий у світі як символ масових знищень євреїв у часи Другої світової війни, виношувалася не одне десятиліття. Проте в часи СРСР вона незмінно наштовхувалася на стіну мовчазного опору радянської влади, а в незалежній Україні ця ідея хоча й періодично виникала, проте в життя її втілити не вдавалося. Тепер, за підтримки політичного керівництва України, столичної мерії, меценатів-олігархів, відомих європейських політиків: колишнього президента Польщі Александра Квасьнєвського, екс-міністра закордонних справ ФРН Йошки Фішера, колишнього американського сенатора Джозефа Лібермана з’явилася перспектива втілити в життя масштабний проект зі створення меморіального центру Голокосту «Бабин Яр». Принаймні під час прес-конференції мер Києва Віталій Кличко запевнив, що «однозначно цей проект буде доведено до кінця».

Меморіал і освітня експозиція

Суму бюджету, яку планується виділити на створення меморіалу в Бабиному Яру, під час прес-конференції члени наглядової ради не озвучили. Поки що не розроблена і його концепція, а архітектурне бачення меморіалу буде винесене на конкурс. На першій зустрічі членів наглядової ради проекту її учасники визначалися з місцем, де розташується майбутній меморіал. Адже воно має відповідати не лише архітектурним правилам та юридичним нормам містобудування, але також релігійним вимогам. Як пояснив Щаранський, галаха - традиційне іудейське право забороняє будувати будь-що на території цвинтаря, а в Бабиному Яру, як відомо, є кілька різних кладовищ і поховань. Поки що точне місце для меморіалу не обране, але, як сказав головний равин Києва і України Яків дов Блайх, у наглядовій раді сподіваються, що це все-таки буде у Бабиному Яру.

За зразок для київського центру Голокосту будуть взяті меморіал Яд ва-Шем в Єрусалимі та музей Голокосту в Вашингтоні. Для створення експозиції будуть залучені найліпші сучасні технології, щоб київський Центр був не лише меморіалом в пам'ять десятків тисяч розстріляних в часи Другої світової війни євреїв, а й виконував виховну та освітню функцію. Оскільки, як наголосив колишній президент Польщі Александр Квасьнєвський, цей проект варто створити заради того, щоб злочини Голокосту більше ніколи не повторилися. Член наглядової ради Віктор Пінчук вважає, що майбутній меморіал в Бабиному Яру займе особливе місце на карті туристичних пам’яток Києва і передбачає, що «за найскромнішими прогнозами», його відвідуватимуть кілька сотень тисяч чоловік на рік.

Як скаже громада

Усі етапи створення меморіалу члени установчої ради планують виносити на широке громадське обговорення і залучити до цієї дискусії українських і міжнародних експертів, вчених, представників неурядових організацій. «Лише після громадської підтримки ми будемо ухвалювали остаточні рішення щодо місця, де розташується меморіал, і щодо його змістового наповнення», - запевнив журналістів Щаранський. Він також припустив, що на шляху до створення меморіалу «трапляться фактори, котрі працюватимуть проти». «Чи буде це легко? Певно, що ні», - визнав голова установчої ради, проте висловив впевненість, що проект вдасться завершити за п’ять років.

Відповідаючи на запитання журналістів про антисемітизм в Україні, Натан Щаранський зауважив: «Антисемітизм як явище тут існує, як і скрізь, але державного антисемітизму і, головне, так званого нового антисемітизму в Україні немає», - наголосив голова Єврейського агентства для Ізраїлю.

Джерело: Deutsche Welle