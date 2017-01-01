Побороти рейдерство в Україні можливо - чотири кейса від Мін'юсту

Здійснити рейдерське захоплення без залучення державного реєстратора практично неможливо

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Статистически количество рейдерских захватов в Украине уменьшилось в 10 раз. Одной из структур, которой страна обязана таким результатом, стало Министерство юстиции, которое последовательно проводит реформы начиная с 2014 года. В частности, критически важной в данном контексте стала реформа регистрационной системы в Украине. Ведь осуществить рейдерский захват без привлечения государственного регистратора практически невозможно.

Что мы наблюдали при «предшественниках»?

Две тысячи государственных регистраторов, подконтрольных пока ликвидированной Регистрационной службе Украины, за «дополнительное вознаграждение» или по «указанию сверху» были готовы «перерегистрировать» что угодно и на кого угодно. Минюст передал функции регистрации бизнеса и недвижимости нотариусам, аккредитованным субъектам и органам местной власти. В результате появилось в 5 раз больше регистраторов, которые не подконтрольны Минюсту.

Соответственно, возникла конкуренция, которая искоренила коррупционную составляющую и улучшила качество административных услуг.

Параллельно, по требованию закона, была создана Комиссия по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации. Этот орган призван в административном порядке отменять незаконные регистрационные действия, чем и противодействует рейдерству. Почему это так важно? Пока еще не реформирована судебная система, на уровне судей до сих пор присутствуют факты рейдерства, взяточничества и затягивание дел.

Минюст же, в свою очередь, дает возможность гражданам и бизнесу отменить незаконные регистрационные действия в административном порядке. Но следует понимать, что этот орган ни в коем случае не суд и не решает корпоративные споры.

Для наглядности журналисты «Контрактов» рассмотрели конкретные примеры работы Комиссии, чтобы понять, как же функционирует этот орган.

Спасти американцев - кейс Bunge

Главный офис компании Bunge находится в США. Численность работников превышает 35 000 в более чем 40 странах мира. В Украине компания обеспечивает работой 1500 человек. По результатам деятельности в 2015 году, «Bunge Украина» (ДП «Сантрейд») выплатила более 100 млн грн. налогов и сборов в государственный и местные бюджеты.

Bunge на протяжении многих лет является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику. Только за 2015 год компания вложила в Украину более 13 млрд грн., что составляет почти 15% от объема иностранных инвестиций в Украину 2015 года (94 млрд грн.).

В Минюст поступила жалоба от дочернего предприятия Bunge - «Сантрейд» - с просьбой отменить решение о государственной регистрации прав, которые были приняты регистратором коммунального предприятия «Тульчинское международное бюро технической инвентаризации». Апеллянт узнал, что регистратором на те же объекты недвижимости, находящиеся в собственности ДП «Сантрейд», были открыты дублирующие разделы Государственного реестра прав и проведена регистрация права собственности на общество с ограниченной ответственностью «Укрлюкс-буд», что привело к двойной регистрации права собственности на одни и те же объекты недвижимого имущества.

Рассмотрев указанную жалобу, Комиссия приняла обоснованное решение, что захват имущества компании «Сантрейд» был рейдерским, и возобновила в правах законного собственника.

Учитывая многочисленные нарушения законодательства при принятии обжалуемых решений, приказом Минюста был навсегда аннулирован доступ регистратора к Государственному реестру прав.

Квартиры киевлян

Одно из последних громких дел - незаконный захват 52 квартир в Киеве. Жители многоэтажки обратились в Комиссию Министерства юстиции, когда узнали, что нотариус неправомерно перерегистрировала квартиры на компанию, которая не имеет никакого отношения к этим квартирам.

Комиссия полностью удовлетворила коллективную жалобу собственников жилья в многоэтажке Киева и постановила отменить решение о государственной регистрации прав и их обременений. А также навсегда аннулировать доступ к Государственному реестру нотариусу Буряк О.А.

Стоит отметить, что Комиссия сработала оперативно, рассмотрев жалобы в течение десяти дней. Представьте, что было бы, если бы жители обратились в суд и ждали бы приговора в свою пользу годами? Преступники могли бы десятки раз успеть перепродать жилье и оставить людей на улице.

Агрохолдинг «Мрия»

Компания обрабатывает 180 тыс. га земель в шести областях Западной Украины. После дефолта 2014 года в результате мошеннических действий предыдущих собственников компания перешла под контроль украинских и, в основном, иностранных кредиторов с общим долгом 1,3 млрд долл. «Мрие» Комиссия вернула корпоративные права десяти юридических лиц и земельные активы в размере 5000 гектаров.

Корпоративные права вышеуказанных компаний были переоформлены незаконным путем предыдущими владельцами и менеджментом, которые выводили из «Мрии» не только деньги, но и землю и технику. Представители новых владельцев агрохолдинга обратились с многочисленными жалобами в Комиссию по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации, которая призвана отменять незаконные регистрационные действия и возвращать имущество законным владельцам. Комиссия Минюста оперативно отменила более 4000 неправомерных действий. Минюст стал первым государственным учреждением, которое действительно среагировало на неправомерные действия рейдеров в данной конкретной ситуации.

Стоит заметить, что инвесторы «Мрии» вложили в украинскую экономику более 30 млрд гривен, что составляет 25% от всех иностранных вложений в Украину в 2016 году, когда страна получила всего 4 млрд долл. За прошлый год компания заплатила в бюджеты всех уровней 356,8 млн грн. налоговых отчислений и выделила более 20 млн грн. на социальные проекты.

Селяне Кировоградщины

В Комиссию Минюста поступила 151 жалоба от обычных селян - владельцев земельных участков сельскохозяйственного назначения. Минюст быстро отреагировал на рейдерский захват и провел открытое заседание Комиссии, чтобы каждое заинтересованное лицо, представители СМИ и общественности могли приобщиться и вынести в публичную плоскость этот важный вопрос.

При рассмотрении жалобы Комиссия сообщила, что для государственных регистраторов, которые перерегистрировали землю пайщиков, доступ к реестру аннулирован навсегда.

Комиссия Минюста оперативно отменила незаконные регистрационные действия, почти спасая таким образом имущество селян. Почти - потому что дальше дело за правоохранительными органами, от которых в учреждении требуют такой же быстрой реакции. Все материалы по этому делу уже переданы в полицию.

Оценивая эффективность работы Комиссии, стоит отметить, что в последнее время на ее членов осуществляется публичное и личное давление, в том числе через средства массовой информации. Это связано с резонансными делами, поступающими на рассмотрение. Но мы будем пристально следить за этими и другими кейсами, а государственному органу желаем выдержать давление и продолжить эффективную борьбу с рейдерами.

Автор: Дмитрий Селиванов