Сімейна дипломатія: Іванка Трамп у гостях в Анґели Меркель

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Запросити Іванку Трамп на Жіночий саміт країн «Великої двадцятки» - ідея Анґели Меркель. Донька президента США формально приїхала на дискусію про жінок у бізнесі. А може канцлерка задумала щось інше?

Іванка Трамп приїхала до Берліна лише на декілька годин. Тим не менше, преса не зводить з неї очей. Не лише тому, що Іванка - відома в США світська левиця. Річ у тім, що 35-річна донька - радниця Трампа, до якої непередбачуваний господар Білого дому завжди дослухається. Як і її чоловік Джеред Кушнер, Іванка після інавгурації батька отримала посаду радника президента і навіть власний робочий кабінет у Білому домі. «Перша донька» називають її американські ЗМІ за аналогією з «першою леді», як зазвичай називають дружин президентів.

В анонсі візиту Іванки Трамп до Німеччини доньку президента представлено навіть не як радницю, а як «асистентку» президента. У тому, наскільки широкими повноваженнями наділив свою улюблену доньку глава Білого дому, Анґела Меркель (Angela Merkel) могла пересвідчитися під час свого нещодавнього візиту до Вашингтона. Перед зустріччю з представниками бізнесу Іванка особисто таким чином змінила розсадку гостей, щоби канцлерка сиділа поряд з нею. Схоже, жінки непогано порозумілися. «Мала місце ситуація приємної розмови», - охарактеризував цю зустріч речник німецького уряду Ґеорґ Штрайтер (Georg Streiter).

Дискусія про жінок у бізнесі

Вочевидь, контакт з донькою американського президента був настільки вдалий, що канцлерка вирішила запросити її на Жіночий саміт «Великої двадцятки» до Берліна. Формально запрошення не було особистим. Як зізнався речник уряду Штрайтер, з боку канцлерки «була відмашка» у бік організаторів саміту - Союзу німецьких підприємниць і Німецької жіночої ради.

Німеччина цього року головує у «Великій двадцятці». Цей формат передбачає консультації з важливих міжнародних питань 19 економічно найпотужніших країн світу та Єврокомісії. На початку липня зустріч «G20» на рівні глав держав і урядів відбудеться у Гамбурзі. «Жіночий саміт двадцятки» - одна з тематичних підготовчих зустрічей до цього саміту.

Офіційна мета візиту Іванки Трамп - участь у півторагодинній панельній дискусії, на якій йтиметься про підтримку жінок у бізнесі. З нею на подіумі: Анґела Меркель, керівниця Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, королева Нідерландів Максіма, міністерка закордонних справ Канади Христя Фрилянд і відома німецька бізнес-леді Нікола Ляйбінґер-Каммюллер (Nicola Leibinger-Kammüller).

Через доньку достукатися до батька?

Меркель надає дискусії за участі президентської доньки «великого значення», зазначив речник уряду Штрайтер. Водночас, формально особистої розмови між канцлеркою і Трамп не передбачено. Що, однак, не означає, що сторони не знайдуть нагоди для неформального спілкування. Цілком імовірно, що у Берліні у приїзді доньки президента США вбачають шанс через сімейні зв’язки вплинути на Дональда Трампа. Адже після його зустрічі з німецькою канцлеркою було очевидно: економічно домінуюча Німеччина та її непохитна канцлерка для глави Білого дому - неабиякий подразник.

Імовірно, організатори візиту Іванки Трамп з німецької сторони не упустять нагоди справити на президентську доньку позитивне враження про Німеччину як економічно успішну країну. У чому таємниця німецького успіху їй особисто спробує пояснити і глава правління концерну Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser). Перебуваючи під час нещодавнього візиту канцлерки до США у складі німецької делегації, Кезер також спілкувався з Іванкою Трамп і запросив її на своє підприємство, щоб показати, як працює дуальна система професійної освіти на Siemens.

Іванка Трамп, схоже, неабияк зацікавилася німецькою економічною моделлю. У питаннях професійної освіти Німеччина - абсолютний лідер, сказала вона у нещодавньому інтерв’ю виданню Wirtschaftswoche. Німецька система - «практичний і успішний приклад справжнього приватно-публічного партнерства», який поєднує професійну освіту в училищі і практику на підприємстві, зазначила Трамп-молодша. США, вважає вона, є чому повчитися у Німеччини у питанні посилення професійної освіти.

Анґела Меркель, вочевидь, не проти по-дружньому дещо показати і розповісти доньці свого непростого американського візаві.

Джерело: Deutsche Welle