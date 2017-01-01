«Свята земля»: як Турчинов і його родина обростають маєтками

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Шикарний особняк площею понад тисячу квадратів не вказаний в декларації секретаря РНБО, оскільки незадовго до декларування він опинився у власності тещі політика...

Олександр Турчинов – активний учасник Революції Гідності, виконувач обов’язків президента в найтяжчий для країни час, секретар РНБО і страшний сон російської пропаганди, похрещений «Кривавим Пастором». Його електронна декларація вирізняється з-поміж сотень багатіїв у владі своєю відносною скромністю. Банківські вклади і готівка в доларах, недешевий, але єдиний автомобіль і так само дорога, але одна квартира. Але чи всі статки родини Турчинових вказані в документі?

Квартира секретаря РНБО розташована в елітному житловому комплексі «Альпійський», мешканцями якого є і родина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, і колишній глава СБУ Валентин Наливайченко. У Турчинових тут 382 квадратних метри. Записана квартира на дружину політика — Ганну.

У 2014-му журналісти намагалися потрапити в гості до тодішнього виконувача обов’язки президента. На візит тоді злетілися усі – від керівництва Державної служби охорони до самого Турчинова і його тещі – Тамари Белиби. На питання журналістів про апартаменти 73-річна жінка відреагувала вкрай емоційно:

«Я всю жизнь проработала, с мужем. Мы по 40 лет отработали на Южмаше. Вы знаете, что это за завод? Вот 25 лет отработаете там, на площадке, на площадках в Казахстане – тогда вы поймете» — відповіла тоді теща Турчинова.

Чи всі працівники заводу «Південмаш» стали успішними бізнесменами з купою майна чи тільки ті, у яких зять – впливовий політик?

Якщо два роки тому теща Олександра Турчинова зустрічала гостей в «Альпійському», то сьогодні вона може робити це у маєтку, що зведений у Білогородці — невеличкому селищі поблизу Києва.

Більш як 1000 квадратних метрів будинку та майже півгектара землі навколо записані на тільки-но зареєстровану фірму «Екостильком», кінцевою власницею якої значиться Тамара Белиба – теща політика.

Новим маєтком може пишатися не лише теща секретаря РНБО. По сусідству персональний заміський будинок з лісом навколо має її 23-х річний онук і син Олександра Турчинова — Кирило. Юний активіст молодіжного крила батькової партії «Народний фронт» отримав будинок і чималу земельну ділянку навколо на початку 2016-го у дарунок від іншої бабусі – матері самого секретаря РНБО — Валентини.

Звісно, маєтки тещі та дорослого і самостійного сина в декларації самого Олександра Турчинові не вказані. Між тим, секретар РНБО погодився пояснити «Слідству.інфо» звідки у його родичів такі статки:

«До того як зайнятись політикою я займався системно наукою і займався системно бізнесом. Я — доктор економічних наук, професор і вважаю себе непоганим фахівцем у практичній економіці. Зокрема, в питаннях фінансового консалтингу. Було створено декілька підприємств, якими я керував, які консультували дуже поважних людей. Більше того, якщо взяти за останні 3 — 5 років декларації, то там задекларовано тільки на рахунках в українських банках коштів значно більше, ніж я показав в сумі, як на депозитному рахунку, так і в готівці» – пояснює Олександр Турчинов.

А розкішний маєток тещі пояснює... її діловими якостями:

«Це унікальна жінка. Вона дуже пишається, що років 20 працювала на найпотужнішому ракетному підприємстві — Південному машинобудівному заводі, виробляла там ракети. Але коли прийшла перебудова, пішла працювати в практичну економіку, була директором підприємства, займалась торгівлею металом. Сама їздила на «розборки» з чеченцями, які тоді входили в ринок. Реєстри відкриті всі – тобто ви можете перевірити не тільки будь-якого чиновника, але й керівника, його родичів і так далі» – додає секретар РНБО.

За порадою високопосадовця ми взялися перевірити фірми Тамари Белиби. У доступних нині реєстрах нам вдалося знайти лише ті компанії, які створені вже задовго після «перебудови» - аж у 2000-х. Тобто в той час, коли сам Турчинов вже став народним депутатом.

Всі наступні бізнесові успіхи родини посадовця дивним чином збігаються з періодами його ж успіхів в політиці. Наприклад, період після першої Помаранчевої Революції.

«Коли Турчинов був першим заступником партії «Батьківщина», він оформив на своїх родичів та родичів своїх друзів нерухомість у Києві. Зокрема, партійний офіс «Батьківщини», це були дві адреси: Турівська 15 і Турівська 17. Вони були зареєстровані за кількома маловідомими компаніями, кінцевими акціонерами яких була родичка Турчинова — сестра його дружини, а також дружина ще одного народного депутата — Руслана Лук’янчука. Останній тривалий час при Турчинові був казначеєм «Батьківщини» і відповідав за всі фінансові процеси», — згадує тепер вже народний депутат, а на той час журналіст-розслідувач Сергій Лещенко.

Втім, останні три роки після Революції Гідності принесли родичам Турчинова ще більше активів. Окрім розкішного маєтку у Білогородці, вже інша структура тещі - Тамари Белиби стала власником 6 000 квадратних метрів столичної нерухомості на проспекті Корольова. Нині тут ще незакінчений ремонт. У майбутньому будівлю можна буде перетворити, наприклад, на чималий офісний центр і здавати в оренду.

Інша компанія Белиби володіє одразу трьома об’єктами нерухомості, площа кожного з яких більша за 200 квадратних метрів, у самісінькому центрі Києва – на вулиці Коновальця. А найбільше приміщення - на понад 600 квадратів тесть Олександра Турчинова облаштував під ресторан разом з бізнесменом Ігорем Тинним. Останній каже, від впливового політика підтримки не отримував:

«Я шукав місце, де можу зробити ресторан, там де працюю і жив останні 40 років. Я дивився і брокери шукали скрізь. Так знайшли власників приміщення. Запропонували у них викупити – по ціні не домовилися, запропонували оренду – довго щось обговорювали. В кінці домовилися, що вони вносять внесок приміщенням, а я — грошима. Так і зробили спільний бізнес. Вже потім мені сказали, що це якийсь родич Олександра Турчинова. В принципі, я Турчинова сам особисто знаю, правда роки вже півтора чи два я його не бачив вживу», – каже Тинний.

Київська область, село Лісники. Навесні 2015-го тут було здійснено напад на журналістів програми «Наші гроші», які знімали історію про нерухомість тодішнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря. По сусідству з маєтком його родини — ще два будинки. З одного боку маєток, який ЗМІ пов’язують з екс-нардепом Володимиром Продивусом. З іншого – сестри дружини Олександра Турчинова Раїси Вишневської. У її власності – окрім самого будинку ще й пів гектара землі.

Еколог Олексій Василюк додає: півгектара дуже дорогоцінної землі, яку, як і сусідні ділянки, планують у варварський спосіб забудувати, пустивши під корінь старовинні ліси:

«Дійсно, плани розширення оцієї забудови також пов’язують або з Чеботарем, або з Турчиновим. Я в кущах не сидів, не підглядав, якщо чесно. І в принципі мені байдуже кому саме не дати забудувати ліс. І наша задача просто не дати знищити ліс. Але те, що це невипадкові люди – це 100%, це занадто скандальна річ, яку далеко не всі готові собі дозволити. Планувати там будуватися – це однозначно бути в центрі дуже великого скандалу» – каже еколог.

А от секретар РНБО каже — перевірки ініціювала злочинна влада. А дорогоцінний ліс за словами чиновника починається поза межами ділянки сестри його дружини. Не переконують Турчинова і показані нами документи ще часів президентства Ющенка, де також йдеться про незаконність приватизації цієї землі:

«Я не знаю деталі цього питання. Знаю, що там у Раїси десь три чи скільки там ділянок. Одну дійсно вона отримала шляхом приватизації в сільській раді, а всі інші куплені на вторинному ринку. Та я ще раз хочу сказати – в ті часи особливо не було якихось там церемоній для родини опозиції, але все одно було доведено, що це все ж таки околиці місця, що ліс там не пошкоджений і він починається якраз буквально метрів за десять» — наполягає секретар РНБО.

Наостанок Олександр Турчинов додає, що критики влади не помічають того позитиву, про який годі й мріяти було за правління режиму Януковича: «Багато критикують владу, багато недоліків, багато є брудних плям, але давайте говорити об’єктивно – все ж таки і зроблено достатньо багато, починаючи з того ж самого е-декларування. Немає аналогів ні в Європі, ні в США».

І в цьому ми повністю погоджуємося з Олександром Турчиновим. Та тільки тепер, виявляється крім декларування статків самого чиновника і його сім’ї, варто ще й перевіряти майно тещ, тестів, свекрух та свекрів. Які на старості років, замість заслуженого відпочинку несамовито обростають фірмами, маєтками та офісами.

Що з приводу раптових збагачень родин українських чиновників думають в органі, створеному для контролю статків цих самих чиновників? Заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Руслан Раденький розводить руками:

«Якщо теща спільно проживає з суб’єктом декларування, то вона повинна подавати декларацію. Якщо ж вона зареєстрована в іншому місці, і ми будемо бачити, що вона зареєстрована, наприклад, і іншому населеному пункті – то суб’єкт декларування не зобов’язаний подавати цю інформацію».

Що й казати, міцні родинні зв’язки здатні витримати будь-який, навіть дуже жорсткий електронний контроль.

Максим Опанасенко, бюро «Свідомо» для Слідства.Інфо

Джерело: Громадське