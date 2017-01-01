Улюблена мішень Портнова

Портнов і Пашинський - давні вороги. Об'єктом їх ворожнечі є фабрика «Житомирські ласощі», яку Портнов і його команда технічно рейдернулі в 2010-му

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Уже третью неделю внимание украинцев приковано к инциденту с нардепом Сергеем Пашинским, который в канун Нового года попал в неприятную историю на трассе, прострелив ногу Вячеславу Химикусу.

Затмить эту историю не удалось ни киевскому смогу, ни даже куда более ужасной перестрелке в Житомирской области. Но что поделать - история конфликта депутата и простого гражданина куда интереснее для обсуждения, чем особенности опасных для здоровья каждого атмосферных явлений или убойная перестрелка равных.

Правда, может быть, эта история так долго и не держалась бы в топе, если бы ее грамотно не подогревали посредством некоторые СМИ, в том числе «Интер», «Ньюзван», «Страна». Все как один «супер партриотичные»…

К тому же к истории подключился бывший замглавы администрации Януковича Андрей Портнов. А уж если за дело берется такой мастер интриги, то на нары может загреметь и такая любимица публики как Юлия Тимошенко, а не то, что нелюбимый прессой народный депутат.

Сергею Пашинскому в этой истории не повезло дважды.

Второй – когда он вместо того, чтобы ехать с женой домой, праздновать Новый год, решил выяснить, кто здесь прав с не совсем трезвым мужиком, толкающими по трассе бус. Да еще с помощью пистолета. (В стране, где нет равных прав на использование оружия, а министр внутренних дел награждает им только политбомонд , это абсолютно проигрышное действие и даже если ты прав, народ примет сторону своего, а не депутата).

Первый раз случился на пару лет раньше, когда Сергей Пашинский перешел дорогу бизнес-интересам не кого-нибудь, а бывшего замглавы АП Виктора Януковича, автора «законов 16 января» и нынешнего Уголовно процессуального кодекса Андрея Портнова в конфликте за кондитерскую фабрику «Житомирські ласощі».

Если пересказывать всю историю рейдерского конфликта, то можно случайно переплюнуть Льва Николаевича и его «Войну и мир», поэтому ограничимся цитированием известного блоггера Сергея Иванова и ссылками.

Не секрет, что Портнов и Пашинский - давние враги. Объектом их вражды является фабрика "Житомирські ласощі", которую Портнов и его команда технично рейдернули в 2010-м. О том, как осуществлялся рейд, а также о том, как к Портнову в результате целой серии махинаций прилипли 20 миллинов долларов вы можете прочесть О том, как осуществлялся рейд, а также о том, как к Портнову в результате целой серии махинаций прилипли 20 миллинов долларов вы можете прочесть здесь

Андрей Портнов сразу же включился в раскрутку ЧП с участием Пашинского. Для начала он предложил 100 тысяч гривен тому изданию, которое лучше других опишет произошедший конфликт Пашинского и Химикуса.

А потом и включился в адвокатскую защиту Химикуса. Мол, не дадим депутату уйти от ответственности. Защиту Химикуса он поручил Марине Париновой, с которой долгое время работал. В том числе над тем же Уголовно процессуальным кодексом Украины. С мая 2010 юристка работала в администрации Януковича, занимаясь вопросами судоустройства и представительства интересов тогдашнего президента в судах. В 2011 Янукович присвоил Париновой звание заслуженный юрист.

Как адвокат Паринова не участвовала в сколько-нибудь значимых и освещаемых прессой процессах. Хотя и значится как руководитель Общественной организации "Европейский правозащитный союз". За последние годы она не проявляла особой публичной активности, разве что критиковала нынешнее законодательство о люстрации и обвиняла президента Порошенко в том, что присвоил себе наработки АП Януковича по судебной реформе. А также обнародовала стоимость сумки Fendi, с которой Марина Порошенко пришла на культурное мероприятие.

Большинство постов Париновой в Facebook были либо репостами текстов Андрея Портнова либо комментариями его тяжб с нынешней властью. Паринова, судя по документам, была представителем интересов беглого замглавы АП. Периодически в комментариях там можно встретить еще одну бывшую соратницу Януковича, приложившую немало сил к укреплению сил беглого экс-президента Елену Лукаш.

По видимому, семья Париновой давно и тесно работала с ПР. Во всяком случае об этом свидетельствует один из эпизодов биографии ее мужа – судьи Андрея Паринова.

В далеком 2007 году никому не известный судья из Камянобродского райсуда Луганска Паринов сыграл важную роль в конфликте Партии регионов и тогдашнего президента Ющенко вокруг роспуска парламента.

Чтобы не допустить досрочных выборов, юристы ПР решили подсунуть президенту свинью через КС и восстановить в его составе судей, уволенных Ющенко. Таким образом, баланс голосов в КС стал бы не в пользу тогдашнего президента.

Как известно, тогда команде Януковича удалось сторговаться с Александром Морозом и Петром Симоненко, и создать коалицию коммунистов, регионалов и социалистов, прозванную в народе коалицией «крупного рогатого скота». В 2007 Юлии Тимошенко удалось уговорить президента Ющенко отправить парламент на досрочные выборы. Но регионалов потеря власти не устраивала и они решили поставить президенту палки в колеса через Конституционный суд.

На тот момент Ющенко уволил одиозных судей Конституционного суда Украины С. Станик, В. Пшеничного, В. Ващенко, которые были не против, чтобы Кучма был президентом третий раз, но не видели оснований для роспуска парламента по указу президента. Но через пару дней Луганский суд восстановил их в должности. Сделали это руками судьи Паринова.

По словам советника Ющенко юриста Николая Полуденного, тогда регионал Александр Ефремов лично привез в родной Луганск дискету с решением суда, которое заготовили юристы ПР. Паринов для вынесения нужного решения был отозван из отпуска в Праге. Судья только подписал решение и поставил печать, а потом слег на больничный, сообщала о перипетиях конфликта Украинская правда

Ющенко этот эпизод не забыл. В 2009 Паринов был уволен из Луганского суда. Но после прихода к власти Виктора Януковича судья был «реабилитирован» и пожизненно назначен в Киевский апелляционный админсуд, созданный по идее Портнова. Где и продолжает трудиться по сей день, рассматривая, в том числе, иски ГФС и Укрнафты

Как влияет история семьи Париновых на то, что Пашинский прострелил Химикусу ногу, спросите вы? Никак. Просто стоит помнить, что защитой парня с улицы занялась команда, приложившая руку к законам 16 января и другим политическим играм. И не будь второй стороной в конфликте именно Пашинский, может, никого история мужчины и не интересовала бы.

В конце концов, летом 2009 заместитель председателя фракции Блока Юлии Тимошенко Портнов уверял СМИ, что его однопартиец депутат Виктор Лозинский проявил гражданскую позицию и мужество при задержании вооруженного преступника. Уже потом оказалось, что Портнов оправдывал депутата, устроившего травлю больного человека в своих лесах.

Несмотря на то, что адвокаты Химикуса сейчас пытаются продать инцидент с Пашинским как повторение истории Лозинского, это все же две слишком разные истории.

Нравится это защите Химикуса или нет, но главное в этой истории не то, стрелял Пашинский стоя или лежа, на чем старается акцентировать внимание Паринова, а то, что согласно показаниям свидетеля Олейника депутат выстрелил в ногу оппоненту уже после того, как получил бутылкой «Шейка» по голове. До этого депутат произвел выстрел в воздух.

При этом свидетель Олейник уверяет, что не слышал, что Химикус сказал жене Пашинского, кроме «проезжайте». В то же время сам Химикус признает, что речь его была не без хамства.

Тот, кто имел дело с Пашинским, знает, что завести его можно любым полукривым слогом. Так что, когда Химикус сказал депутату и его жене «пару ласковых», то результат был очевидным. Хотя мужик на дороге вряд ли знал о зажигательном характере нардепа.

Но это точно не повторение истории Лозинского, как пытаются убедить некоторые журналисты. И хотя адвокаты Химикуса всячески троллят депутата за оговорку, что он заинтересован «в заангажированном следствии» и сливают через Портнова материалы допроса, но пока их подзащитный не выглядит таким уж невинным в этой истории, чтобы из нее убирать статью о самообороне.

Химикус вряд ли воплощение добродетели – человек возит в своей машине травмат, а его жена не растерялась и наставила его на депутата. То ли семейство любит на ночь смотреть боевики, то ли этот инцидент в их жизни не первый.

Впрочем, это уже дело следствия и суда. А Пашинский от него пока не уклоняется, как бы это не старалась представить адвокат Паринова и ее бывший начальник Андрей Портнов. И в суд за слив материалов расследования не подает. Даже просил генпрокурора обнародовать часть допроса.