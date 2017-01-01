Вибори у Франції: як лідери перегонів агітували за тиждень до голосування

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Агітаційні плакати до президентських виборів у Франції

Макрон пообіцяв «переробити» ЄС. Ле Пен застерегла від «дикої глобалізації» та вимагала «повернути Францію». Фійон вірить, що пройде до другого туру, а Меленшон розкритикував ЄС у нинішньому вигляді

Менш ніж за тиждень до першого туру президентських виборів у Франції, який відбудеться 23 квітня, четверо головних кандидатів провели великі агітаційні акції в Парижі та інших містах у понеділок, 17 квітня.

Макрон: «Ми переробимо Європу»

Незалежний кандидат-центрист Еммануель Макрон, якому прогнозують високі шанси вийти у другий тур, виступив за «відкриту, впевнену, переможну Францію» та пообіцяв реформувати Європейський Союз.

«Нам потрібна Європа, тож ми її переробимо!», - заявив Макрон і додав, що його ЄС буде менш бюрократичним і захищатиме «індустріальні та сільськогосподарські інтереси».

Не називаючи безпосередньо імен своїх суперників - правопопулістки з «Національного фронту» Марін Ле Пен та крайньо лівого кандидата Жана-Люка Меленшона, Макрон заявив, що багато кандидатів у президенти хочуть ізолювати Францію від світу: «Дехто хоче змусити нас повірити… що Франція самоізолюватиметься», - цитує його інформагенція AP.

«Ми збираємося перегорнути сторінку останніх двадцяти років, бо наше покоління готове до змін», - звернувся політик до натовпу, який відповів вигуками «ми переможемо».

У заході Макрона в Парижі, за даними організаторів, взяли участь близько 20 тисяч людей. За даними AFP, серед усіх акцій на підтримку Макрона ця була найбільшою.

Ле Пен: «Поверніть нам Францію»

Націоналістка та євроскептик Марін Ле Пен, виступаючи перед близько п'ятьма тисячами прихильників у Парижі, заявила, що вибір простий: «Це вибір між Францією, яка знову підіймається, і Францією, яка тоне». Висловлюючись про своїх суперників, вона застерегла від «дикої глобалізації», а також закликала: «Поверніть нам Францію, заради Бога!», - цитує Reuters.

Перед початком акції на підтримку Ле Пен неподалік від місця її проведення пройшли маршем кілька сотень противників лідерки «Національного фронту». Між ними та поліцією відбулися сутички.

Фійон: Я єдиний, хто пропонує зміни

Консервативний кандидат від партії «Республіканці» Франсуа Фійон агітував у Ніцці: «Я цілковито впевнений, що я буду в другому турі, оскільки в нашій країні є сильне бажання змін, і я є єдиним, хто пропонує серйозні та раціональні зміни».

Нагадаємо, колись фаворит перегонів, Фійон внаслідок обвинувачень у розтраті державних коштів через фіктивне працевлаштування своєї дружини, зараз у соціологічних опитуваннях перебуває на третьому місці.

Меленшон розкритикував ЄС у його нинішньому вигляді

Жан-Люк Меленшон проводив свої виступи прямісінько з палуби річкової баржі, зупиняючись у передмістях та в каналах Парижа. Під час одного з виступів він заявив, що не хоче виходу Франції зі складу Євросоюзу, але бути готовий піти на це, якщо інші країни-члени ЄС не захочуть проводити перемовини про реформування ЄС.

«Європейські угоди руйнують Європу. Я не руйную Європу, я не піддаю її небезпеці, я не той, хто змусив Великобританію виходити та не той, хто спричиняє проблеми в усіх (європейських - Ред.) країнах, я не провокую націоналізм усюди. Це європейський спосіб організації, який підштовхує людей у цьому напрямку», - заявив політик.

Опитування вказують на мінімальний розрив

За даними останніх соціологічних опитувань, найбільші шанси вийти у другий тур мають Макрон і Ле Пен із результатом у 23 і 22,5 відсотка голосів відповідно (опитування (Ifop). Водночас опитування Elabe на замовлення журналу L'Express прогнозує 24 відсотки голосів для Макрона та 23 - для Ле Пен.

Третє місце Ifop прогнозує Фійону та Меленшону з результатом у 19,5 відсотка кожному.

За даними Ifop, у другому турі Макрон може перемогти Ле Пен із результатом 60 проти 40 відсотків.

Джерело: Deutsche Welle