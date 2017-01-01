Вибори у Німеччині: поразка СДПН на Рейні – успіх канцлерки Меркель

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Ангела Меркель на передвиборному плакаті ХДС у Північному Рейні – Вестфалії

Результати голосування в землі Північний Рейн – Вестфалія створюють нову ситуацію за чотири місяці до загальних виборів у ФРН, від яких залежить ім'я майбутнього канцлера й склад його уряду

На парламентських виборах в Північному Рейні - Вестфалії у неділю, 14 травня, німецькі соціал-демократи зазнали значної поразки. Це вже третя поспіль всього за два місяці - після Саару і Шлезвіг-Гольштейну - невдача СДПН у федеральних землях, голосування в яких служить пробою сил перед виборами в Бундестаг 24 вересня.

Поразка в Північному Рейні - Вестфалії для соціал-демократів та їхнього кандидата в канцлери Мартіна Шульца (Martin Schulz) особливо дошкульна. По-перше, він сам звідси родом, по-друге, ця федеральна земля завжди була твердинею, головним плацдармом СДПН, а по-третє, вибори саме тут називають «малими загальними» або їхньою генеральною репетицією.

Значення виборів у Північному Рейні – Вестфалії

Північний Рейн - Вестфалія - лідер 16 федеральних земель за кількістю жителів і, відповідно, виборців. Можливість проголосувати цієї неділі мали понад 13 мільйонів людей - майже чверть усіх німецьких виборців. Тож їхній вотум на земельних виборах вважається особливо репрезентативним показником електоральних настроїв у всій Німеччині.

Однак, як зазначає політолог Карл-Рудольф Корте (Karl-Rudolf Korte), вибори тут важливі не лише з кількісної точки зору, але і з якісної, оскільки в минулому розстановка політичних сил тут ставала моделлю й для центрального уряду.

Досі при владі в Дюссельдорфі перебував уряд, що складався з представників СДПН і Зелених. Наступний уряд буде іншим, і очолить його Армін Лашет (Armin Laschet) з Християнсько-демократичного союзу (ХДС) - партії Анґели Меркель (Angela Merkel). «Ми домоглися двох поставлених цілей, - заявив Лашет одразу, як стали відомі попередні підсумки голосування, - змістити уряд соціал-демократів і Зелених і стати найсильнішою партією в Північному Рейні - Вестфалії».

Локальні теми?

І Мартін Шульц, і інші лідери СДПН пояснюють свою поразку на виборах в першу чергу місцевими причинами, локальними проблемами: шкільна освіта, затори на дорогах, квартирні крадіжки, рівень безробіття, що вище середнього.

Однак соціологи, які опитують тих, хто голосував на виборчих дільницях, малюють дещо іншу картину. Говорячи про мотиви свого вибору, респонденти серед трьох головних називали майбутні загальні вибори, від яких залежить ім'я майбутнього канцлера, і неспокійне становище в світі. У цих двох сферах перевага явно на боці Анґели Меркель.

За опитуванням інституту Infratest dimap, результати якого були опубліковані минулого тижня, 64 відсотки німців вважають становище в світі загрозливим для Німеччини, і 69 відсотків згодні з твердженням, що Меркель забезпечує добробут та спокій країни в такі неспокійні часи.

На користь тези про перевагу загальнонаціональних тем над локальними свідчить і той факт, що вражаючого успіху на виборах в Північному Рейні - Вестфалії домоглися ліберали з Вільної демократичної партії. Це попри те, що лідер ВДП Крістіан Лінднер (Christian Lindner) чесно попереджав своїх виборців, що після виборів восени збирається переїхати з Дюссельдорфа до Берліна, де він сподівається очолити ліберальну фракцію в Бундестазі.

Чим бере Меркель?

Якби главу німецького уряду обирали б не в Бундестзі, а напряму, то Меркель підтримали б 49 відсотків опитаних, її суперника Шульца - 36. І цей розрив суттєво збільшився за останні кілька місяців.

Німецькі аналітики пояснюють зростання особистого рейтингу канцлерки низкою причин. Це, приміром, сталий економічний розвиток. Понад 80 відсотків німців позитивно оцінюють як свій власний матеріальний стан, так і економічну ситуацію в країні. При цьому 72 відсотки бачать у цьому заслугу Меркель та її уряду.

Водночас зростає й рейтинг її партії - Християнсько-демократичного союзу. За місяць він збільшився на три відсоткових пункти та досягнув 37 відсотків, у той час як за СДПН готові голосувати тільки 27 відсотків виборців (мінус 4).

Аналітики пояснюють це й певним зсувом праворуч окремо взятих лідерів ХДС, що урівноважує позиції самої Анґели Меркель, яку дехто з консервативно налаштованих виборців вважав надміру ліберальною та лівою.

Що ж стосується голови СДПН та кандидата цієї партії у канцлери Мартіна Шульца, то для 66 відсотків опитаних, як і раніше, залишається загадкою, яку, власне, політику він збирається проводити, якщо очолить уряд.

Нові варіанти у вересні

А шансів на це, зазначають німецькі аналітики, у нього дедалі менше. До завершення підрахунку голосів у Північному Рейні - Вестфалії найбільш реалістичним варіантом нового уряду в Дюссельдорфі називали так звану «велику коаліцію» з представників ХДС та СДПН, тобто аналог кабінету міністрів Анґели Меркель. Відкритим залишалость лише питання про те, хто переможе на виборах і, відповідно, обійме посаду прем'єр-міністра федеральної землі.

Якби ним виявився представник СДПН, то й для Берліна за результатами вересневих виборів такий варіант розглядався б як імовірний: збереження «великої коаліції» зі зміною глави уряду з консерваторки Анґели Меркель на соціал-демократа Мартіна Шульца.

Тепер, однак, виявляється, що для формування уряду Північного Рейну - Вестфалії соціал-демократи можуть стати й зовсім непотрібними, адже для більшості у ландтазі консерваторам досить їхніх власних депутатів та представників ліберальної ВДП.

Враховуючи роль політичного провісника, яку в останні десятиліття відігравала у Німеччині ця федеральна земля, приклад консервативно-ліберальної коаліції тут може виявитись заразним й для загальної виборчої кампанії у вересні. На даний час на загальнофедеральному рівні ХДС та СДПН мають у сумі підтримку приблизно 45 відсотків виборців. До абсолютної більшості - зовсім близько, не вистачає лише п'яти процентних пунктів. В історії ж Німеччини вже були випадки, коли правляча партія закликала своїх виборців віддавати другі голоси (не за конкретних кандидатів, а за партійні списки) за ВДП з тим, щоб отримати цю партію як коаліційного партнера.

Джерело: Deutsche Welle