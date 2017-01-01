«Вимкніть це»: чого не бачать глядачі Євробачення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ANDRES PUTTING

«Перемкніть», »Я взагалі не хочу це дивитись», »Вимкніть» - часто чула таке, коли йшлося про трансляцію »Євробачення-2017».

Водночас по той бік екрану в прес-центрі Міжнародного виставкового центру в Києві зібралися сотні журналістів, які пишуть про «Євробачення-2017» для своїх країн. За офіційними даними, до України приїхали більш ніж 1500 представників ЗМІ.

Конкурс мандрує Європою з 1956 року - і від часу свого заснування тільки набирає обертів.

Ці «музичні тортури», які важко витримати людям, що не цікавляться музичними телешоу та молодими талантами, збирають мільйонні аудиторії.

Проте шоу, яке бачать глядачі, - лише маленька частина масштабного міжнародного проекту.

Свято пісні й танцю

Для глядачів конкурс починається із першого півфіналу, для учасників - з вечірок. Наприкінці березня та у квітні цього року конкурсанти відспівали й відтанцювали у Ризі, Лондоні, Амстердамі та Мадриді.

Фото: ANDRES PUTTING

Свято продовжилося в Україні, де з 1 травня щовечора артисти змагалися за нових фанатів у фан-зоні на Хрещатику або в Євроклубі.

Паралельно вони пройшли чотири кола репетицій плюс відкриті репетиції кожного півфіналу, які відбувалися перед глядачами і фактично нічим не відрізнялися від виступів, що транслювалися по телебаченню.

І щоразу конкурсанти співали одну й ту саму пісню, робили одні й ті самі рухи на сцені, були одягнені в один і той самий костюм.

Ізраїльский виконавець Імрі (фото: AFP/GETTY)

Між репетиціями артисти знову і знову ходили на прес-концеренції та інтерв'ю, знову і знову із захопленим виглядом розповідали, про що їхня пісня, номер, як їм цьогорічне «Євробаченні» і Київ.

Жодної втоми в очах, поганого настрою чи виснаженості не помітно. Це при тому, що «Євробачення» вважається конкурсом молодих виконавців і цього року, наприклад, їхній вік починався з 17 років.

Австралію цього року на конкурсі представляє Isaiah (фото: ANDRES PUTTING)

«Я піднімався на Батьківщину-матір, побачив Золоті ворота, церкви, магазини. Я вважаю, що Київ - прекрасне місто» - розповів BBC Україна австралієць Isaiah.

«Київ - прекрасне місто», - повторювали всі як один конкурсанти на стандартне запитання журналістів про враження від української столиці. Але багатьом важко було згадати, що саме вони встигли тут побачити: «Сцену і кілька церков».

Здавалося, з таким ритмом життя артистам в принципі байдуже, в якій частині світу вони зараз знаходяться.

Фаворити 2017

Ще напередодні півфіналів імовірним переможцем конкурсу називали італійця Francesco Gabbani. Відео на його Occidentali's Karma на офіційному каналі «Євробачення» на Youtube набрало більше 8 млн переглядів.

Запальні танці Франческо Габбані зробили його фаворитом цьогорічного конкурсу (фото: ANDRES PUTTING)

Глядачі збожеволіли від пісні у настрої фестивалю Сан-Ремо і номеру в модних в цьому сезоні екзотичних кольорах. А танці Gabbani найближчим часом легко можуть перевершити за популярністю корейський Gangnam Style.

Португалець Salvador Sobral вирвався у фаворити конкурсу після першого півфіналу «Євробачення».

Без яскравого шоу і «весілля» на сцені - ніжного виконання «Amar Pelos Dois» португальською мовою в інтимній атмосфері світла ліхтарів із залу виявилось достатньо.

Виступ португальця Сальвадора Собраля найпростіший і найхвилюючіший водночас (фото: AFP/GETTY IMAGES)

Пісню «Amar Pelos Dois» («Любов для двох») написала сестра співака Luisa Sobral. Вона виконувала її під час репетицій до першого півфіналу і виходила замість брата на прес-конференції.

Іноземні ЗМІ писали, що сам Сальвадор має серйозне захворювання - йому потрібна трансплантація серця - тому організатори конкурсу пішли на такі поступки.

«Ми намагалися створити атмосферу, в якій глядачі могли би відчути, про що співає Сальвадор, насолодитися його голосом та піснею», - казала Луїза.

Серед фаворитів опинилися також двоє наймолодших учасників конкурсу - 17-річні болгарин Kristian Kostov та австралієць Isaiah. Обидва - учасники талант-шоу «Х-фактор», а Isaiah - переможець шоу в своїй країні.

Крістіану Костову з Болгарії лише 17 (фото: ANDRES PUTTING)

Kristian Kostov народився у Москві, у російській версії шоу «Голос. Діти» виступав у команді Діми Білана. Напередодні другого півфіналу «Євробачення» з'явилася інформація про те, що СБУ може видворити хлопця з країни, оскільки в мережі знайшли відео його виступу в таборі «Артек» в Криму у 2014 році. Врешті-решт Держприкордонслужба не знайшла для цього підстав.

Як відомо, цього року Росія не бере участь в конкурсі, оскільки СБУ заборонила в'їзддо України співачці Юлії Самойловій, яка виступала у анексованому Криму.

«Якщо би стояло завдання взяти участь у «Євробаченні», все організували би зовсім по-іншому, - каже Артур Гаспарян, російський музичний журналіст і критик, який приїхав до Києва на конкурс. - Автори цієї провокації перемогли в цій шаховій партії. Ті, хто замислив це, хто знайшов цю нещасну дівчинку Юлію Самойлову».

Натомість «Євробачення», на його думку, втратило величезний ринок - аудиторію величезної країни.

Бельгійська співачка Blanche (фото: THOMAS HANSES)

Більшість конкурсанток цього року вдягнули у білі сукні, тому попри прекрасний вокал їх важкувато було відрізнити одна від одної.

Своїм драматичним образом вирізнялася хіба що учасниця від Азербайджану Dihaj. Вона співала про сильну жінку, яка закохалась не в того чоловіка.

Азербайджанка Dihaj теж в білому, але у неї є ще й чорний кінь (фото: ANDRES PUTTING)

«Коли я виходжу з коробки, я наче переступаю через стосунки, бо жінка незалежна», - пояснила вона BBC Україна.

Український O.Torvald запалював на сцені рок-мотивами. Пісня Time про те, що треба цінувати свій час, адже щомиті може статися що завгодно, принесла Україні лише 24-е місце.

Навіщо цей карнавал

Коли слухаєш виступи конкурсантів розумієш, що у відборах на шоу «Голос країни» чи «Х-фактор» часом співають кращі голосі.

Фото: ANDRES PUTTING

Проте за 61 рік свого існування «Євробачення» стало великою традицією в європейському світі поп-музики та телепроектів.

Щороку за участь у «Євробаченні» в кожній країні змагаються далеко не останні виконавці, а творці шоу вигадують ще яскравіші та дорожчі елементи.

Як розповів нам Крістер Бйоркман, цьогоріч у підготовці шоу задіяні фахівці з 17 країн - це найбільш мультинаціональна команда, з якою він працював на конкурсі.

Жак Худек із Хорватії (фото: GETTY IMAGES)

І зараз, коли «зірки» народжуються на телепроектах, міжнародне «Євробачення» стає дедалі спокусливішим майданчиком для поп-виконавців, хоча вголос називають цей конкурс «примітивним».