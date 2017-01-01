Як iPhone перетворив нас на людей-роботів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

iPhone

9 січня 2007 року вперше показали iPhone. Відтоді він змінив і наше мислення, і нашу поведінку

Колись був час, коли ми мусили питати дорогу, якщо опинялися у незнайомому районі міста. Щоб дізнатися розклад руху поїздів та автобусів, треба було йти на вокзал або зупинку. Ми постійно носили при собі безліч гаджетів. Телефон, щоб подзвонити або надіслати SMS, mp3-плеєр або ще раніше плеєр із аудіокасетами, щоб слухати музику, і фотоапарат, щоб робити світлини. А бездротова передача таких даних взагалі видавалася тоді геть немислимою.

Пізніше з'явилися мобільні телефони, які об'єднали кілька цих функцій. Серед менеджерів символом статусу стали смартфони Blackberry. За допомогою вбудованої qwerty-клавіатури на них можна було писати настільки довгі тексти, які навряд чи можна було б створити на звичайному мобільному. Утім, у всіх цих приладів були клавіші та більш-менш громіздкі меню. Телефони ставали розумнішими, але й інструкції з експлуатації - дедалі товщими.

Революція сталася 9 січня 2007 року. Очільник компанії Apple Стів Джобс представив перший iPhone на конференції Macworld Expo в Сан-Франциско. У цього апарата був сенсорний екран, який можна було «гортати», на якому можна було друкувати і через який можна було збільшувати контент. Це був смартфон з великими можливостями, але при цьому - інтуїтивно зрозумілий користувачам.

Як казав сам Джобс, «просте може бути важчим за складне». Так мобільний телефон став міні-комп'ютером, з яким з легкістю змогли працювати навіть діти.

Життя абсолютно змінилося

Відтоді переможна хода iPhone не зупиняється. Apple стала найдорожчим брендом у світі. На тлі успіху iPhone схожі продукти створили й інші компанії. Якщо у 2007-му році в усьому світі продали 122 мільйони смартфонів, то у 2016-му - півтора мільярда. iPhone чи його аналоги під маркою конкурента стали невід'ємною частиною нашого життя.

Тепер він весь час під рукою. Життя змінилося так, як раніше неможливо було уявити. Навряд чи раніше, до винаходу iPhone, було б чемно дивитися прямо під час розмови на повідомлення у WhatsApp. І навряд чи можна було побачити, як половина учасників наради безсоромно дивиться на екрани своїх телефонів, поки одна людина щось доповідає. Ми дивимося на екран смартфона відразу, як прокинемося, і потім майже 200 разів протягом дня. Не випускаємо телефон з рук аж до сну. На думку соціолога з США Шеррі Таркл, смартфони зробили нас «свого роду людьми-роботами».

До того, що на пероні або в автобусі майже всі пильно витріщаються у свої мобільні телефони, замість оглядання околиць чи спілкування один з одним, ми вже давно звикли. Минулого літа ми побачили й дещо нове - купу людей, які гарячково і збуджено ходять довкола, щось вишукують і при цьому довго тримають екрани перед своїм носом. Пояснення - новий застосунок Pokemon Go, який перетворив пошук монстрів на народний спорт.

Нерідко розмивається межа між роботою і відпочинком. Опитування соціологічної компанії YouGov минулого літа показали, що майже кожен другий працівник у Німеччині перевіряє робочий email після закінчення робочого дня. А майже кожен третій робив це хоча б раз під час своєї останньої відпустки. При цьому 40 відсотків респондентів кажуть, що їм муляє, коли їх друг або партнер перевіряє робочу скриньку у відпустці. Кожен третій сприймає постійну доступність як навантаження. Деякі компанії реагують на це і забороняють відправлення електронних листів, пов'язаних з роботою, у позаробочий час.

Як ми підкорились смартфонам

І ось що ще. Все, що ми робимо зі смартфоном, які додатки використовуємо, залишає після себе довгий цифровий слід даних. Комп'ютери оцінюють наші дії, а алгоритми вже почали вгадувати наші побажання та наміри. Привіт із роману Джорджа Оруелла «1984».

Це означає, що ми підкорились цим маленьким приладам. Вони надають сервіси, без яких більше ніхто не може обходитись. Вони дають можливість людям, які живуть далеко один від одного, знову бути разом. Однак все має свою ціну. Багато хто вже жодної хвилини не може прожити без смартфона. Якщо його немає поряд, деякі люди впадають у страх та шок. Навіть є таке поняття, як «номофобія» чи психологічний розлад, відомий як «iDisorder». Деякі люди часом відчувають фантомні вібрації. Однак ми знову хапаємось за телефони. І нам не стає від цього краще. Той, хто постійно дивиться в екран смартфона, ризикує отримати такі проблеми, пов'язані зі стресом, як високий тиск, порушення сну, у найгіршому випадку - емоційне вигоряння чи депресію.

І тому ми не повинні втрачати контроль над нашими маленькими помічниками. Чи просто іноді вимикати їх.

Джерело: Deutsche Welle