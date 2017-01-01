«Як подивишся на протестувальників – ну пики». Викладач у Росії вичитує студентів за участь у мітингу проти корупції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Акції протесту в Росії

Педагог заявив, що корупції позбутися неможливо, розкритикував те, як виглядали учасники на акції протесту і попросив студентів шукати інші способи заробітку

Мовою оригіналу

Преподаватель Томского государственного университета Николай Пичкуров после массовых акций протеста против коррупции отчитал студентов за то, что они вышли на митинг в Томске. Он заявил, что от коррупции избавиться невозможно, раскритиковал то, как выглядели участники на акции протеста, и попросил студентов искать другие способы заработка. «Медуза» публикует расшифровку разговора, который записал волонтер Игорь Камышев.





Преподаватель: Я узнал, что, оказывается, кроме тех людей, которые даже в воскресенье работают, включая студентов, которые пришли на олимпиаду — вчера была олимпиада по физике, а, не помню, во сколько там, еще параллельно, на первом этаже, по информатике тоже писали, но я не знаю, не заходил, не смотрел. Есть люди, которые, как бы это поделикатнее выразиться, участвуют, скажем так, в сомнительных мероприятиях. Оказывается, вчера проводились по российским городам навальнинские собрания.

Студент 1: Это не Навального собрания. Это против коррупции митинги, а не за Навального.

Преподаватель: По поводу коррупции сразу скажу одну фразу. Был такой генерал-лейтенант Шебаршин. Который *** [неразборчиво], ну сначала это называлось ПГУ, первое главное управление КГБ, а потом, когда КГБ расформировали, ПГУ превратилось в службу внешней разведки. Ну так вот, Шебаршин управлял три или четыре года. Но кроме этого он еще знаменит своими афоризмами. Время от времени *** [неразборчиво] пробегает в его афоризмах. «Если в государстве нет коррупции, значит, это государство никому не нужно».

Студент 1: То есть вам нравится, когда у вас воруют?

Преподаватель: Так вот. Воруют везде.

Студент 1: Но это не нормально.

Преподаватель: Даже если вспомнить Петра Первого. И его Меншикова, который много сделал для российского государства, но тем не менее время от времени получал батогами (палками — прим. ред.) от Петра Первого. Как-то раз там Петр Первый кого-то хотел посадить за воровство. Но генеральный прокурор, тогда как-то по-другому маленько назывался, тот ему сказал: «Государь, с кем же ты останешься, мы ведь все воруем». Так что поспокойнее относитесь к этому. Конечно, надо зарвавшихся сажать.

Студент 2: А как узнать тех, кто зарвался?

Преподаватель: Так вот. Продолжаю, к вопросу об этих фриках, которые выступали.

Студент 1: Давайте поднимем руки, кто вчера выступал?

Преподаватель: *** [неразборчиво] Вы тоже выступали?

Студент 1: Конечно, и не я один. Еще 1300 человек.

Преподаватель: Так вот. Вы 1991 год не видели в Москве. А я видел.

Студент 1: И вы хотите еще раз?

Преподаватель: И знаю, сколько безответственных людей поспособствовали развалу государства. А потом девяностые годы. Вы это тоже не знаете, потому что родились уже на заходе. Томск, вообще говоря, в отношении этого хороший город. Во всех этих мероприятиях, что в 1991 году, что позже, ну там, скажем так, фрики всегда бывали. Ну и в Томске их некоторое количество, их можно пересчитать. Как посмотришь на эти фотографии — ну рожи. Откуда они только берутся такие?

Студент 3: Лазарева, например, да?

Студент 1: [Преподаватель высшей математики] Елена Геннадьевна Лазарева была на митинге вчера.

Студент 2: И мы. И вы наши рожи теперь называете? А ведь мы — ваши студенты, вот как вы нас уважаете.

Студент 1: А Лазарева — ваша коллега.

Преподаватель: Различного рода выступления отдельные, конечно, бывали. Но, слава богу, ни, скажем, губернатор тогдашний, Кресс, лично я с ним мало сталкивался. Но вот мой коллега с ним на одной площадке жил несколько лет. Вот он очень критично к любой власти относится, мой коллега, как говорится. Вот. Ну хоть про этого губернатора он говорил: я могу точно сказать, что он не вор. Ну он пробыл у нас, ну чуть ли не четверть века. Тогда когда в других губерниях, как говорится… Вот сейчас про Жвачкина много вы знаете? Не шумит, не пылит, громких всяких заявлений революционных не делает.

Студент 1: Потому что у кормушки.

Преподаватель: Чем незаметнее работает чиновная рать, ну в смысле без всяких громких заявлений, тем лучше. Каждый должен заниматься своим делом.

Студент 4: Незаметно работать и не работать — разные вещи.

Преподаватель: Каждый студент должен заниматься своим делом.

Студент 1: И преподаватель тоже заниматься своим делом.

Преподаватель: Рабочий тоже должен заниматься своим делом. Тогда у нас будут и улицы чистые, и все остальное.

Студент 1: И образование хорошее.

Преподаватель: Ну посмотрел я фотографии про этот томский митинг. Я удивился, потому что во всероссийскую прессу редко попадает подобного рода вести из Томска. Я не узнал площадь эту. Она снята была с квадрокоптера. Ну, сотни две, на мою оценку, народу. Может быть, вы, скажем так, узнаете? Те, кто приезжие, Томск наверняка город ножками изучали. Я-то теперь не шибко шатаюсь по городу. Где-то в центре. Почему я так говорю, потому что обелиск стоит высокий и по правую сторону фотографии видно деревянные дома, которые в центральной части города стоят. А здание какое-то там новое [неразборчиво], я его не видел, поэтому я его не узнал. Единственное, там вывеска, ну у меня крутится на языке «Азбука вкуса», но у нас этой «Азбуки вкуса» нет, насколько я знаю. Это сеть торговая. Но что-то такое перед «Азбукой», там вместо «Азбуки», какое-то другое слово стоит. Может быть, вы и знаете это здание. Я посмотрел, ну сотни две.

Студент 1: 1300.

Преподаватель: Так. Фотографии. Молодые ребятишки, вышли с этими всякими громкими лозунгами. Ребята, если вам хочется заработать…

Студент 1: Это бесплатно было.

Преподаватель: …вы выбирайте себе способ зарабатывания. Хоть и говорят, что деньги не пахнут, пахнут, еще как. Способ зарабатывания, за который вам потом, через 5–10—15 лет не будет стыдно.

Студент 2: Я сам пришел туда.

Студент 1: За это никому не платили.

Преподаватель: А я перехожу к следующей теме.

Студент 2: Ну, а я ухожу.

Джерело: Медуза