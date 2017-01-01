Аграрії оголосили збір підписів проти скасування мораторію на продаж землі

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Віталій Скоцик

Віталій Скоцик: Не дамо вкрасти українську землю!

Аграрії оголосили про загальнонаціональний збір підписів, в якому українці зможуть чітко сказати «Ні – грабунку українського народу, ні – крадіжці української землі!». Про це заявив в ефірі телеканалу «Newsone» лідер Аграрної партії Віталій Скоцик.

«27 листопада 2014 року Верховна Рада підписала коаліційну угоду, де було чітко виписано 12 кроків щодо підготовки до завершення земельної реформи. З них виконано лише 3, решту 9 – ніхто і не починав робити. Зате ми почули різку зміну риторики певної частини українського парламенту, урядовців про те, що нам потрібно негайно відкривати ринок землі. І яка ж цинічна поведінка, коли 55 депутатів, замість того, щоб виконувати коаліційну угоду, подають петицію до Конституційного Суду щодо порушення права громадян купувати-продавати землю», – зазначив політик.

Аграрії планують зібрати не менше 3 млн підписів і передати їх до всіх вищих владних інстанцій. Адже, за словами Скоцика, є ризик, що невдовзі Конституційний суд прийме рішення і відмінить мораторій. Таким чином дуже швидко землю українців можуть банально розікрасти.

«На жаль, все це нагадує ситуацію з приватизацією ваучерної промисловості в 90-их рр., коли були дуже гарні гасла: «Кожен українець стане багатим – завдяки приватизації підприємств!». Насправді ми отримали збіднілий народ і невелику групу олігархів, які стали дуже багатими. Сьогодні ми стоїмо перед ситуацією, коли в України хочуть вкрасти основне, що залишилося, – українську землю», – сказав Скоцик.

В свою чергу, Аграрна партія зібрала кращих експертів України і напрацювала покрокову стратегію для якісного виконання і завершення земельної реформи. Саме якісна реформа, до речі, а не відкриття «дикого ринку землі», є однією з основних вимог МВФ.

«Для світу принципово важливо, щоб Україна була стабільною. Бо стабільність України – це стабільність Європи, а стабільність Європи – це стабільність США, з усіх точок зору. Якщо говорити в економічних параметрах, якісне завершення земельної реформи – це шанс підвищити капіталізацію України орієнтовно на 500 млрд доларів. За найближчі 2 роки ми можемо збільшити кількість робочих місць в країні на 3 млн. А за найближчі 3 роки – збільшити ВВП держави в 2 рази!» – запевнив лідер Аграрної партії.

Скоцик констатував, що зараз Україна абсолютно неконкурентноздатна в промисловому виробництві, бо по суті втратила свою промисловість. І назвав вагомою конкурентною перевагою нашої держави саме аграрне виробництво.

«Та все рівно, Україна не може бути виключно аграрною державою. На землі ми можемо заробити гроші і вкласти їх у іншу економіку, реінвестувати кошти у галузі, які нам дадуть технологічну конкурентну перевагу. І це реально. Уявіть, у нас зараз 24 авіабудівних підприємства, на яких працює 64 тис. людей. В минулому році вся ця «машина» виробила аж 1 літак. Де ще ми можемо взяти гроші, щоб інвестувати в авіабудівництво? Транші нам не дають, нам не вірять у світі… Але в нас є наша земля/ Адже факт залишається фактом: в України сьогодні 25% світових чорноземів, ми другий експортер зерна і перший виробник олії», – наголосив політик.

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