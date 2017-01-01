Аграрна партія ініціює збір підписів за недопущення «дикого» ринку землі

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Віталій Скоцик

Земельна реформа має привести до капіталізації економіки, а не чиїхось кишень – Віталій Скоцик

Аграрна партія ініціює загальнонаціональний збір підписів з вимогою не допустити впровадження поспішного ринку землі і завершити земельну реформу в інтересах усього українського народу. Про це заявив лідер Аграрної партії Віталій Скоцик під час Земельного форуму в Києві 24 березня.

«Якщо в нинішніх умовах відкрити продаж землі, як це планує влада, почнеться хаос. У 61 районі України земельний кадастр містить більше землі, ніж там фізично є. Тобто власниками одної ділянки можуть числитися кілька людей одночасно, яких чиновники фактично зіштовхують лобами», - підкреслив лідер Аграрної партії Віталій Скоцик.

«В історії України всі найбільш запеклі війни велися за землю. Ви знаєте, що невдовзі Конституційний суд може скасувати мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Вільний ринок земель в умовах недосконалого законодавства принесе дестабілізацію не лише в Україну. Сьогоднішня Європа не може бути стабільною без стабільної України, а світ не може бути стабільним без стабільної Європи», - сказав Віталій Скоцик.

На його думку, ініціатива щодо прискореного продажу землі є лише проявом жадоби можновладців, які намагаються повторити історію з приватизацією промисловості 1990-х.

«На цей раз на карту поставлено головне національне багатство, яке хочуть украсти - землю. Ті хлопці, що прагнуть дикого ринку землі, бачать її тільки в своїй кишені, не сумнівайтеся. Взагалі, те, що відбувається на Печерських пагорбах Києва – у парламенті, уряді – це безглузда реальність, яку раціонально пояснити не можна! Хоча би мали якийсь інстинкт самозбереження», - підкреслив політик.

На земельному форумі в Києві учасники затвердили стратегію земельної реформи, розроблену експертами Аграрної партії. Вона місить 16 головних напрямків, які мають бути реалізовані в законодавстві, перш ніж можна буде вести мову про продаж землі.

«Ми обговорили реформу з представниками всіх областей. Але не зупиняємося на цьому. Ми розпочинаємо всеукраїнський збір підписів з вимогою не допустити поспішного впровадження продажу землі сільськогосподарського призначення. Мільйони людей повинні об’єднатися навколо єдиної мети – зберегти землю і зробити її трампліном економіки», - наголосив Віталій Скоцик.

Він підкреслив, що земельне питання зараз є ключовим для економіки України.

«Якщо ми врегулюємо земельне законодавство, капіталізація української землі становитиме понад 500 млрд доларів. Тобто на таку суму зросте капіталізація економіки України, а не чиїхось кишень. Якісно реалізована земельна реформа дозволить за короткий період часу створити близько 3 млн нових робочих місць. Це стабільна державність, стабільна економіка, заможне життя людей», - додав політик.

Нагадаємо Земельний форум у Києві зібрав представників північних та центральних областей України. Раніше такі форуми відбулися у Харкові – для східного регіону, у Львові – для західного та в Кропивницькому – для південного. Таким чином, дорожня карта земельної реформи, яку розробила експертна група при Аграрній партії, була обговорена з громадськістю всіх областей.