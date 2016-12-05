Аграрна партія презентувала дорожню карту земельної реформи

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Дорожня карта включає 17 першочергових кроків, кожен з яких визначає напрям розробки законодавчої бази

В Україні триває чергова фаза війни за землю. Урядовці і депутати своїми намаганнями «протягнути» рішення про негайне відкриття ринку землі підігрують інтересам олігархів і міжнародних корпорацій. Якщо такий ринок запрацює в нинішніх умовах, український народ буде пограбовано, а національне багатство скуплять за безцінь. Саме незавершеність земельної реформи дала підґрунтя для таких маніпуляцій. Аграрна партія не дозволить украсти українську землю.

2 лютого аграрна рада Аграрної партії на своєму засіданні презентувала дорожню карту з підготовки земельної реформи, розроблену за останні кілька місяців експертами ради за участі власників землі, представників виробничої сфери, науковців та фермерів.

Дорожня карта включає 17 першочергових кроків, кожен із яких визначає напрям розробки законодавчої бази. Підсумком цієї роботи стане запровадження цивілізованого обігу землі. Аграрна рада при Аграрній партії також ухвалила спільну резолюцію, де окреслено головні проблеми земельного законодавства і запропоновано шляхи їх вирішення.

Учасники засідання були одностайними в оцінках діяльності влади, котра докладає зусиль для того, щоб внести розкол у лави аграріїв, схиляючи до сепаратних переговорів окремі профільні асоціації.

Натомість залишається поза увагою проведення самої земельної реформи та її мета – істотне покращення рівня життя у сільській місцевості: підвищення соціальних стандартів, розвиток підприємництва, зростання доходів населення і зниження безробіття.

Розроблені і презентовані документи буде обговорено під час земельних форумів, які відбудуться з ініціативи Аграрної партії по всій території України. За результатами дискусії з представниками місцевих громад, власниками землі, громадськими організаціями та експертами буде сформовано спільну позицію, що ляже в основу законотворчої роботи аграрної ради Аграрної партії.

Перший захід відбудеться 10 лютого у Харкові і збере представників східних областей: Дніпропетровсько ї, Запорізької, Луганської та Донецької.

Аграрна партія запрошує всіх бажаючих взяти участь у форумах, а також відкрита до ваших пропозицій. Також пропонує усім охочим ознайомитися з проектами документів:

Проект резолюції «Соціа льно-економічні проблеми запровадження обігу землі сільськогосподар ського призначення»:

В політсилі також запрошують усіх охочих взяти участь в опитуванні щодо ключових пріоритетів земельної реформи, заповнивши електронну форму анкети за посиланням:

За додатковою інформацією можна звертатися до центрального апарату Аграрної партії.