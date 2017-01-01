Апеляційний і Господарський суди Одеси віддають український хлібозавод «Сбербанку Росії»

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Суд виніс рішення на користь російського банку, передавши його структурам майно одеського хлібозаводу

Судова система Одеської області працює в інтересах російського банку. Про це йдеться в прес-релізі групи торгових і виробничих підприємств Lauffer Group. Приводом для такої заяви компанії стало недавнє рішення Апеляційного господарського суду Одеси у спорі між «Одеським короваєм» і «Сбербанком Росії», яке юристи називають неправомірним.

За словами представників Lauffer Group, до складу якої входить «Одеський коровай», суд виніс необґрунтоване рішення на користь російського банку, передавши його структурам майно одеського хлібозаводу. «Незважаючи на те, що раніше Господарським судом м. Київ вже було винесено рішення у справі №910/18506/16 про визнання недійсними всіх договорів забезпечення між «Сбербанком Росії» і «Одеським короваєм», судді Одеського господарського суду та Апеляційного суду продемонстрували неприпустиму заангажованість у даному питанні, що демонструє явну змову з російським банком», – повідомив у прес-релізі директор «Одеського короваю» Олександр Куликов.

Юристи української компанії переконані, що законодавство України проігноровано, оскільки Одеський суд не відреагував на низку заяв і клопотань юристів. Зокрема, про наявність рішення суду визнати недійсними договори забезпечення, а також про судову практику Вищого суду щодо неприпустимості прийняття таких рішень. Також Lauffer Group акцентує увагу на тому, що Одеським судом не виконані норми процесуальних процедур, тобто рішення винесено на першому засіданні, хоча термін розгляду справи в апеляційній інстанції становить два місяці.

«Аналогічний судовий розгляд у російського банку не перший в Одесі. Такі ж протиправні рішення, як і в нашій справі, були прийняті проти ФК «Чорноморець». Футбольний клуб у Вищому та Верховному судах України вже довів свою правоту і незаконність такого способу стягнення майна, – коментує ситуацію юрист компанії. – Ми також готові відстоювати свою законну позицію до кінця. У терміновому порядку готуємо документи для перегляду рішення суду і відновлення справедливості».

Куликов зазначив, що в зв'язку з економічною важливістю одеського хлібного заводу його втрата загрожує тяжкими наслідками для всієї України: «Таке свавілля судової системи може мати найнесприятливіші наслідки для міста і області, оскільки «Одеський коровай» – найбільший виробник хліба і хлібобулочних виробів у південній столиці України. Ці потрясіння можуть негативно вплинути на обстановку в цілому: співробітники підприємства втратять робочі місця, а споживачі не знайдуть на полицях магазинів улюблених видів хліба і випічки. Такі результати на руку Росії, з якою у нас триває воєнний конфлікт».

Як повідомлялося раніше, вимоги дочірньої організації «Сбербанку Росії» до «Одеського короваю» випливають з непогашеної заборгованості перед нею за кредитом, який Lauffer Group спрямувала на придбання підприємств «Сімферопольський комбінат хлібопродуктів» та «Кримхліб». У 2014 році ДКХП і «Кримхліб» були захоплені, перебувають на анексованій території і підкоряються окупаційній владі Криму.