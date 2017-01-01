Директор ММК Ілліча дорікнув «Укрзалізниці» через невиконання обіцянок

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«Укрзалізниця» досі не налагодила потік вантажних потягів через перегін Комиш-Зоря – Волноваха, - директор меткомбіінату

Компанія «Укрзалізниця» не виконує обіцянок щодо забезпечення потоку вантажних поїздів через перегін Комиш-Зоря – Волноваха, що негативно впливає на економіку України вцілому.

Про це написав генеральний директор ММК ім. Ілліча Юрій Зінченко на своїй сторінці у Facebook.

«Красиві слова, а паровоз і нині там... Минулого тижня в ході зустрічі представників «Метінвесту» з правлінням «Укрзалізниці» було узгоджено кроки в напрямі поступового збільшення перевезень через перегін Комиш-Зоря – Волноваха, що дозволить меткомбінатам Маріуполя вийти на нові обсяги виробництва і частково компенсувати втрати України від зупинки трьох металургійних комбінатів на непідконтрольної території і одного – на підконтрольній (ДМК через припинення поставок коксу з Алчевська)», - зазначив Зінченко.

За його словами, кількість поїздів не дотягує до тої кількості, яка раніше була погоджена з керівництвом «Укрзалізниці». На думку директора комбінату, така ситуація негативно позначиться на галузі та економічній ситуації в країні загалом.

«Домовилися про те, що вже з 4 квітня «Укрзалізниця» забезпечить 20 вантажних поїздів на добу. Вчора отримали 16. В очікуванні пропуску 54 вантажних поїздів. З таким підходом до вирішення транспортних проблем щодо збільшення виробництва навіть нічого мріяти. І економічне зростання нам не світить: мінус 4 вантажних потяги на добу – це мінус 4 тис. тонн чавуну або мінус 1,6 млн дол. експортної виручки щодня!» - резюмує автор.