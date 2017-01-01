Для захисту землі від розкрадання треба шукати підтримки у людей, а не у влади, – Скоцик



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віталій Скоцик

Було зрозуміло, що ця влада не допустить референдуму щодо землі, тому ми одразу пішли до народу, заявив політик

Єдиним ефективним способом протидіяти впровадженню дикого ринку землі при цій владі є загальнонаціональний збір підписів і активізація всього українського суспільства. Вимагати у нинішньої влади, яка ініціює розпродаж землі, щоб вона санкціонувала референдум щодо земельного питання – марна трата часу. Народ повинен сам заявити про свою позицію.

Про це сьогодні у Львові заявив Віталій Скоцик, відповідаючи на запитання журналістів щодо рішення Окружного адміністративного суду Києва про референдум. Зокрема, заборони Центрвиборчкому реєструвати ініціативну групу з проведення всенародного референдуму стосовно земельного питання, який був ініційований партією «Батьківщина».

«Нинішня влада, як і попередня, не схильна слухати думку народу, а суди – це її ручні ляльки. І вимагати, щоб вона провела референдум щодо земельних питань – це завідомо неефективний шлях. І втрата часу. Це було зрозуміло одразу. Політична верхівка України спить і бачить, як би поспіхом «викинути» землю на продаж і самій «оптом» скупити її, лишивши народ кріпаком», - підкреслив Віталій Скоцик.

За словами політика, аграрії вже навчені безплідними переговорами з владою щодо спецрежиму ПДВ і не мають до неї довіри.

«Ліквідовуючи ефективну систему оподаткування АПК, уряд намагався водити аграріїв за ніс – то погоджуючись на їхні вимоги, то виставляючи свої. А потім просто «продавив» своє рішення через парламент. Тому в питанні земельної реформи чекати розуміння від влади ми не стали й одразу пішли до людей. Ми місяць в процесі. 24 березня у Києві заявили про всеукраїнський збір підписів «Не дамо вкрасти землю!». Я бачу результати щодня: суспільство активно об’єднується для захисту національного багатства», - підкреслив Віталій Скоцик.

За його словами, сьогодні дуже важливо не дати монополізувати українську землю. А в подальшому слід ухвалити повний пакет законодавства для завершення земельної реформи – це найголовніше завдання Аграрної партії.

«Аграрна партія почала розробку земельної реформи, яка має передувати будь-яким рішенням щодо купівлі-продажу землі сільськогосподарського призначення. Експерти партії вже розробили 16 стратегічних напрямків реформи і продовжують роботу над конкретними законопроектами, які зроблять обіг земель цивілізованим і вигідним усьому народові», - наголосив Віталій Скоцик.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд м. Києва 26 квітня заборонив Центральній виборчій комісії приймати рішення щодо реєстрації ініціативної групи, утвореної зборами громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою стосовно можливості купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, які відбулись 19 квітня 2017 року та були ініційовані партією «Батьківщина».

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що це зроблено за особистою вказівкою Президента Петра Порошенка.