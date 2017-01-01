Економіст пояснив, як перетворити пенсійні відрахування на інвестиції

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Скоцик вважає, що пенсійні накопичення мають стати інвестицією для української економіки

Замість того, щоб стимулювати недержавні пенсійні накопичування в Україні, їх обкладають податками. Теперішні 35-40-річні українці можуть у майбутньому не отримати пенсій взагалі, якщо не зміниться політика у пенсійній сфері.

Про це розповів в ефірі ТРК «Київ» лідер Аграрної партії, економіст Віталій Скоцик.

На його думку, ситуація з Пенсійним фондом уже є критичною, і ця криза може мати тяжкі наслідки в перспективі.

«За оцінками міністра соціальної політики Андрія Реви, дефіцит Пенсійного фонду, тобто брак коштів у 2017 році, становитиме 141 млрд. грн. Це приблизно одна п’ята частина видатків усього бюджету України. Ця ситуація буде з кожним роком загострюватися, бо у нас зростає кількість пенсіонерів. Сьогодні на 15 млн працюючих українців припадає приблизно 12 млн пенсіонерів», - підкреслив Віталій Скоцик.

Солідарна система, яка діє в Україні, не вирішить проблеми пенсійного забезпечення. Уже найближчим часом може скластися ситуація, коли не буде звідки платити пенсії. Особливо це загрожує тим, кому зараз 35-40 років – вони можуть взагалі лишитися без пенсій у майбутньому, вважає економіст.

«Треба активно розвивати накопичувальну систему, як державну, так і недержавну. Але українська влада замість того, щоб стимулювати недержавні пенсійні накопичування, обкладає їх податками. Значна частина доходів (60%) від договорів довготривалого пенсійного забезпечення та договорів страхування життя обкладається податком на доходи фізосіб. При цьому не враховується те, що людина вже сплатила з цих грошей податок, коли працювала», - говорить Віталій Скоцик.

Він зазначив, що за різними оцінками, громадяни тримають «під матрацом» від $ 40 до 50 млрд.

«Ми маємо ресурс, який складає 5-10 траншів МВФ. Українська держава повинна заохотити людей вкладати у недержавну пенсійну систему двома способами. Перший — припинити оподатковувати тих людей, які думають про старість зараз. Другий — максимально спростити можливість роботодавця оплачувати для своїх працівників договори недержавного пенсійного страхування та страхування життя і дозволити відносити ці внески на витрати, зменшуючи податкову базу», - переконаний Віталій Скоцик.

Він нагадав, що левова частина інвестицій, які привели до зростання Великої Британії, США, Ірландії у 1980-х, була отримана якраз із приватних пенсійних відрахувань.

«По суті, це кредит для власної економіки під невеликий відсоток на 15-20 років. Кращих умов годі шукати. Навіть, якщо ми залучимо одну п’яту з тих $40-50 млрд у нашу економіку, то нам стануть не потрібні зовнішні запозичення», - підсумував Віталій Скоцик.