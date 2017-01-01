Експерти назвали земельну реформу уряду найбільшою аферою часів Незалежності

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Земельна реформа

Столипінська реформа була більш прогресивною, ніж реформа сьогоднішнього уряду, заявили учасники Земельного форуму у Кропивницькому

Земельна реформа має збагатити селян, а не призвести до того, що вони позбудуться землі, коли головний ресурс України стане власністю кількох фінансових кланів. Про це заявили лідер Аграрної партії Віталій Скоцик та голова Земельного комітету партії Ольга Ходаківська на Земельному форумі у Кропивницькому.

Спробу відкрити «дикий» ринок землі в Україні лідер Аграрної партії Віталій Скоцик називає найбільшою аферою часів Незалежності.

«У 90-х у нас вкрали промисловість. Внаслідок бездумної приватизації ми отримали десяток олігархів, які безглуздо розпорядились тим, що дісталось їм за копійки. Україна втратила промисловість. Сьогодні у нас головний ресурс – земля. Тому олігархи і їхні лобісти за неї вхопилися мертвою хваткою. За наступні роки попит на продукти харчування у світі зросте на 65%. Тому наша земля, а це 25% світових чорноземів, цікавить і наших олігархів, і іноземців», - підкреслив політик.

Він нагадав, що в Україні 8 разів продовжували мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення. У минулому році завдяки акціям Аграрної партії мораторій було продовжено з єдиною метою – розробити законопроекти для завершення земельної реформи. Однак нинішня влада, як і попередня, поспіхом намагається відкрити ринок землі, щоб загарбати її. Знайдено юридичний інструмент для цього сценарію – 55 депутатів зробили подання у Конституційний суд.

«Подання до Конституційного суду щодо скасування мораторію показує справжнє обличчя нинішньої Верховної Ради. Під документом підписались і «нові обличчя», і «чесні журналісти», і провладні, й опозиційні депутати. У бажанні вкрасти в українців землю об’єдналась і влада, й опозиція», - говорить Скоцик.

Поки в Україні намагаються маніпулювати земельним ресурсом, земля втрачає свою родючість. «Українська земля за останні 15 років втратила родючість на 10-15% через відсутність ефективної системи контролю за якістю ґрунтів», - наголосив Скоцик.

Голова Земельного комітету Аграрної партії, доктор економічних наук Ольга Ходаківська у своєму виступі підкреслила, що хаос у питаннях обігу земель лише примножується. «Попри публічні заяви влади про передачу громадам земель за межами населених пунктів, цього не зроблено. Активно використовуються тіньові схеми, які дозволяють змінювати власника ділянки в обхід мораторію. Екологічні норми не виконуються. Державна політика спрямована на знищення фермера і дрібного виробника. Земельні аукціони значно ускладнюють можливість доступу до землі, через певні «нововведення» фермери втрачають переважне право на оренду землі», - пояснює експерт.

За її словами, дорожня карта реформи, запропонована Аграрною партією, чітко окреслює мету – підвищення рівня життя селян, розвиток сільських територій. Важливим результатом реформи має бути поява сильного середнього класу на селі, потужних фермерських господарств. Але для цього мають бути доступні кредити і політика державного протекціонізму.

«Ми вивчили досвід інших країн, зокрема, колишнього соцтабору. Мало хто говорить про те, що в Німеччині земельна реформа ще не завершена. Перший етап був – тільки право оренди. Далі дали змогу викуповувати землю спадкоємцям, які довели це, або фермерам, які на землі працюють. Зараз у них третій етап. А Україна планує першим етапом почати продавати землю всім – це абсурд!» - переконана Ходаківська.

Вона додала, що Столипінська аграрна реформа 1905 року була значно прогресивніша, ніж те, що пропонує нинішня українська влада.

«Столипінська реформа мала завдання зробити так, щоб селянин міг купити земельну ділянку, і для цього створювались інструменти. Мета сьогоднішньої земельної реформи, пропонованої урядом – щоб селянин міг продати землю і лишитись у підсумку ні з чим», - підкреслила вона.

Сергій Таровик, голова Кіровоградської обласної організації Аграрної партії, також провів історичні паралелі. На його думку, нинішній владі, як і колись більшовикам, вигідно, щоб великі і малі підприємці вважали одне одного ворогами.

«Рівно сто років тому відбувалася революція. Тоді, як і зараз, великі підприємці, малі фермери й одноосібники були роз’єднані, їх нацьковували одне на одного. Чим закінчилося – ми знаємо: і тих, і тих знищили. Сьогодні у нас хочуть украсти землю. Потрібно згуртуватися, щоб захистити її», - підкреслив Таровик.

Учасники форуму затвердили резолюцію, в якій названо головні принципи і напрямки земельної реформи, що ляжуть в основу подальшої роботи Земельного комітету Аграрної партії з розробки повного пакету законопроектів.

Нагадаємо, на Земельний форум у Кропивницькому з’їхалися представники 5 південних областей – Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської. Серед них – фермери, власники паїв, представники громад, підприємці, експерти, політики. Під час зустрічі обговорюються ті небезпеки, що нависли над Україною в зв’язку з боротьбою за землю, та дорожня карта земельної реформи, розроблена експертами Земельного комітету Аграрної партії.