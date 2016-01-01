Гендиректор Lauffer Group заявив, що Україні треба йти від іміджу постачальника сировини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гендиректор агрокомпанії Lauffer Group розповів про розвиток національного виробництва борошна і про вихід на міжнародний ринок

Україні варто йти від іміджу країни – постачальника сировини, і треба перш за все випускати готову продукцію.

Про це в інтерв'ю виданню censor.net заявив Віталій Балихін, керівник Lauffer Group, групи торгових і виробничих компаній, що володіє низкою заводів з виробництва хлібобулочних виробів.

«Наше підприємство націлене на співпрацю з Європою і країнами близького зарубіжжя. Перспектив для діяльності багато, особливо для нашої компанії, яка крім переробки борошна займається випуском хлібобулочних виробів, кондитерських і бакалійних товарів. Оскільки вся продукція випускається тільки з натуральної сировини, попит на неї великий як в Україні, так і за кордоном», – наводить автор матеріалу думку гендиректора Lauffer Group.

За словами Віталія Балихіна, в Україні працює близько 970 спеціалізованих підприємств, потужності яких дозволяють переробляти понад 3 мільйони тонн продовольчої пшениці. Аналітики Lauffer Group припускають, що потенційний річний дохід України від експорту пшениці був би на $100 мільйонів більшим, ніж від продажу сировини.

«Одне з основних завдань – забезпечити стабільну пропозицію сировини. Держава могла б це зробити, підвищивши вивізні мита. Це допомогло б контролювати вивезення пшениці і підтримало б розвиток вітчизняного виробництва борошна. Стабільна наявність сировини дозволить активізувати приплив інвестицій у будівництво сучасних борошномельних підприємств, а це і робочі місця, і надходження до бюджету. Термін окупності таких інвестицій – близько п'яти років. Звичайно, не можна забувати, що для приходу інвестора необхідно покращувати клімат на ринку: менше бюрократії і рівні умови для всіх учасників. У цьому держава відіграє основну роль», – йдеться в інтерв'ю.

Підбиваючи підсумки, генеральний директор Lauffer Group радить Україні йти від іміджу постачальника сировини і заявляти про себе як про країну, здатну випускати готову продукцію високої якості.