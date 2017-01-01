Гривня в 2017 році впаде щонайменше на 15-20% - Скоцик

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Віталій Скоцик

Віталій Скоцик прогнозує, що у 2017 році економіка України впаде на 12-15% в доларовому вираженні

Українська економіка на 80% залежить від долара. Вихваляючись зростанням у 1,5-2% у гривні, уряд приховує, що в реальному вимірі економіка впаде щонайменше на 12-15%. Про це сьогодні заявив в ефірі телеканалу «112 Україна» лідер Аграрної партії Віталій Скоцик.

«Будучи прагматичним економістом, я не можу назвати позитивних очікувань від 2017 року. На жаль, він не стане роком зростання, як каже прем’єр-міністр. Це буде рік виживання, коли економіка та доходи населення продовжать падати», - каже Віталій Скоцик.

Політик вважає, що девальвація гривні до кінця року складе не менш ніж 15-20%.

«Ми бачимо падіння гривні за першу декаду січня на 4%. Сказати, що шторм на валютному ринку вщухне за кілька місяців, навряд чи можна. Основи для стабільності національної валюти доволі «примарні», - говорить політик.

На курс гривні впливають три основні складові: стан національної економіки, золотовалютні резерви та експорт. За словами Скоцика, ситуація щодо кожної з цих складових не вселяє надії.

«У 2013 році наша економіка становила 186 млрд доларів. На кінець 2015 року - 90 млрд. На кінець 2016 року всього 70 млрд доларів. Падіння буде і в 2017-му, тому на економіку покладатися не можна. Золотовалютні резерви дуже важко оцінити з точки зору їхньої ліквідності. І експорт теж гривню не витягне», - каже Скоцик.

За даними міністерства сільського господарства США, в цьому році перехідні залишки пшениці будуть на найвищому рівні за останні 15 років, тож ціни на основну експортну культуру залишаться низькими і врятувати гривню не зможуть навіть дуже гарні врожаї.