Група DCH обурена спробами дискредитувати Харківський тракторний завод

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Факт демонтажу дійсно мав місце, але тільки при минулому керівництві підприємства, яке довело машинобудівний гігант до кризового стану, зазначили у DCH

Група DCH виступила зі спростуванням інформації, яка в середу, 28 грудня, з'явилася на одному з інформаційних порталів. Йдеться про новину на сайті ІА «Українські національні новини» про те, що в даний час на підприємстві нібито має місце демонтаж технологічного обладнання.

«Група DCH офіційно заявляє, що це неправдива інформація, поширення якої є грубим порушенням професійних і етичних стандартів журналістики. Олександр Ярославський, власник та інвестор ХТЗ, а також чинне керівництво ХТЗ, як відомо, докладають усіх зусиль для того, щоб зберегти виробничий потенціал підприємства (потужності з випуску сільськогосподарської техніки і продукції оборонного призначення) для реалізації заходів, передбачених стратегією санації заводу», - йдеться в офіційній заяві компанії.

У документі акцентується увага на тому, що факт демонтажу дійсно мав місце, але тільки при минулому керівництві підприємства, яке довело машинобудівний гігант до кризового стану (фото додаються).

«Саме екс-гендиректор заводу обгрунтовано підозрюється в спробах знищити технологічні лінії (в тому числі оборонних цехів), і за сукупністю відповідних фактів правоохоронними органами вже порушено відповідні кримінальні виробництва», - відзначають в DCH.

Компанія висловлює надію на те, що редакція УНН була введена в оману недобросовісними інформаторами, але чекає спростування і готова вживати заходів для захисту ділової репутації ХТЗ в разі відсутність розуміння або повторного розміщення наклепницької інформації.

«Ми просимо представників ЗМІ відповідально ставитися до висвітлення діяльності даного підприємства, від стану якого залежить доля десятків тисяч людей - трудового колективу, членів сімей співробітників, працівників підприємств-суміжників. В умовах, коли на рівні вищого керівництва країни вжито принципові кроки по стабілізації ситуації на ХТЗ, поширення брехливих чуток може бути вигідно лише деструктивним силам, які не зацікавлені у відродженні легендарного заводу і промислового потенціалу Харківського регіону в цілому», - вважають в DCH.