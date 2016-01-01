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    Група DCH обурена спробами дискредитувати Харківський тракторний завод

    • 28 Грудня, 21:32
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    Факт демонтажу дійсно мав місце, але тільки при минулому керівництві підприємства, яке довело машинобудівний гігант до кризового стану, зазначили у DCH

    Група DCH виступила зі спростуванням інформації, яка в середу, 28 грудня, з'явилася на одному з інформаційних порталів. Йдеться про новину на сайті ІА «Українські національні новини» про те, що в даний час на підприємстві нібито має місце демонтаж технологічного обладнання.

    «Група DCH офіційно заявляє, що це неправдива інформація, поширення якої є грубим порушенням професійних і етичних стандартів журналістики. Олександр Ярославський, власник та інвестор ХТЗ, а також чинне керівництво ХТЗ, як відомо, докладають усіх зусиль для того, щоб зберегти виробничий потенціал підприємства (потужності з випуску сільськогосподарської техніки і продукції оборонного призначення) для реалізації заходів, передбачених стратегією санації заводу», - йдеться в офіційній заяві компанії.

    У документі акцентується увага на тому, що факт демонтажу дійсно мав місце, але тільки при минулому керівництві підприємства, яке довело машинобудівний гігант до кризового стану (фото додаються).

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    Група DCH обурена спробами дискредитувати Харківський тракторний завод
    Група DCH обурена спробами дискредитувати Харківський тракторний завод
    Група DCH обурена спробами дискредитувати Харківський тракторний завод
    Група DCH обурена спробами дискредитувати Харківський тракторний завод
    Група DCH обурена спробами дискредитувати Харківський тракторний завод

    «Саме екс-гендиректор заводу обгрунтовано підозрюється в спробах знищити технологічні лінії (в тому числі оборонних цехів), і за сукупністю відповідних фактів правоохоронними органами вже порушено відповідні кримінальні виробництва», - відзначають в DCH.

    Компанія висловлює надію на те, що редакція УНН була введена в оману недобросовісними інформаторами, але чекає спростування і готова вживати заходів для захисту ділової репутації ХТЗ в разі відсутність розуміння або повторного розміщення наклепницької інформації.

    «Ми просимо представників ЗМІ відповідально ставитися до висвітлення діяльності даного підприємства, від стану якого залежить доля десятків тисяч людей - трудового колективу, членів сімей співробітників, працівників підприємств-суміжників. В умовах, коли на рівні вищого керівництва країни вжито принципові кроки по стабілізації ситуації на ХТЗ, поширення брехливих чуток може бути вигідно лише деструктивним силам, які не зацікавлені у відродженні легендарного заводу і промислового потенціалу Харківського регіону в цілому», - вважають в DCH.

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