Корупція в Україні робить неможливим цивілізований ринок землі – Скоцик

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Лідер Аграрної партії Віталій Скоцик

Ринок землі без боротьби з корупцією стане катастрофою, зазначив експерт

Влада планує відкрити ринок землі у той час, коли країна впевнено стає світовим рекордсменом з корупції та хабарництва. За таких умов ринок землі в Україні апріорі може бути тільки бандитським і спекулятивним. Перш ніж розпродавати землю, влада повинна реалізувати цілу низку інституційних реформ, зокрема земельну та судову. Влада повинна забезпечити в країні панування верховенства права.

Про це заявив лідер Аграрної партії, коментуючи результати дослідження компанії Ernst&Young, присвяченого ризикам шахрайства в Європі, на Близькому Сході, в Індії та Африці (регіон EMEIA). Згідно з результатами цьогорічного дослідження, Україна посіла перше місце за рівнем корупції з-поміж 41 країни регіону.

«Ось вам і рішучі реформи: Україна за два останні роки піднялася в рейтингу корупції і хабарництва з сьомого місця на перше. По-перше, це, вочевидь, означає, що в країні фатально деградував політичний клас. По-друге, судова система в Україні не є гарантом справедливості і невідворотності покарання за корупційні злочини. Вона паралізована», - підкреслив Віталій Скоцик.

На його думку, в такій ситуації відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення, яке планує влада, призведе до катастрофічних наслідків.

«До чого може призвести відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення в країні, яка посідає перше місце за рівнем корупції з-поміж 41 країн? Лише до створення бандитського ринку землі, де правитимуть бал корупціонери, котрим будуть «допомагати» продажні судді. До створення ситуації, коли розквітне буйним цвітом земельне рейдерство, яке, втім, зараз стає все більш помітним», - підкреслив Віталій Скоцик.

За його словами, ринку землі повинна передувати грамотна земельна реформа та низка інших інституційних реформ.

«Треба провести інвентаризацію земель, чітко розмежувати землі різних форм власності, наповнити належним чином земельний кадастр. Зараз, за даними Держгеокадастру, площа зареєстрованих земельних ділянок у 61 адміністративному районі України удвічі перевищує реальну площу цих районів. Тобто одна ділянка може мати одразу декількох власників», - підкреслив Віталій Скоцик.

За його словами, ринок землі неможливий і без судової реформи, яка має передбачати серйозну чистку суддівського корпусу.

«Нинішні суди – царство «кругової поруки». Замість того, щоб захищати справедливість, вони її унеможливлюють. Ми ж розуміємо, що без дієвого суду верховенство права неможливе. Зокрема і на земельному ринку. Інвестори просто не будуть вкладати гроші в ринок, на якому панують бандитські схеми та беззаконня», - підсумував політик.

Нагадаємо, згідно з Меморандумом, який підписало керівництво української держави з МВФ, уже в травні цього року має бути ухвалено закон про обіг земель сільськогосподарського призначення, і з наступного року мораторій на продаж землі має втратити силу.

У свою чергу, фахівці з Аграрної партії провели Земельні форуми і почули думку українців з усіх регіонів, працюють над пакетом законопроектів щодо відкриття цивілізованого, а не поспішного ринку землі.