МВФ так і не побачив реформ в Україні – Скоцик



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віталій Скоцик

Головними вимогами МВФ є боротьба з корупцією та концептуальні реформи

Підвищення пенсійного віку не є основною вимогою Міжнародного валютного фонду. Головні вимоги МВФ – концептуальні реформи та боротьба з корупцією, чого експерти фонду так і не побачили в Україні, зокрема і в останні роки.

Про це заявив в ефірі телеканалу «112» лідер Аграрної партії України Віталій Скоцик.

«Я вчора зустрічався з керівником представництва МВФ в Україні Жеромом Ваше та його командою. Головний висновок, який виніс з цієї зустрічі – фонд хоче працювати в Україні, однак експерти не бачать жодного прогресу у впровадженні реформ та боротьбі з корупцією», - зазначив Віталій Скоцик.

Коментуючи заяву Міністра соціальної політики України Павла Розенка про те, що уряд не вноситиме жодних законопроектів щодо пенсійного віку і не підтримає їх, Віталій Скоцик зауважив, що поки що в цьому немає необхідності, адже Кабмін іще виконує зобов’язання, взяті урядом Азарова.

«Ви знаєте, що під кожен транш кредиту підписується окремий меморандум. Наразі уряд впроваджує підвищення пенсійного віку жінкам до 60 років. Україна зобов’язалась це виконати ще при президенті Януковичі. Риторика про 63 роки може з’явитись тільки після цього. Якщо економічну політику не буде змінено, то так, очевидно, і буде, адже дефіцит Пенсійного фонду на сьогодні складає 140 млрд. гривень», - говорить Віталій Скоцик.

За словами політика, проблеми з наповненням Пенсійного фонду в Україні викликані не демографічною, а міграційною кризою.

«За класифікацією ООН, в Україні всього лише 2% економічно неактивного населення, тобто людей віком до 16 та понад 64 роки. Демографічна структура у нас хороша. Але проблема в тому, що 7,5 млн. українців працюють за кордоном та не сплачують податків в Україні», - каже політик.

Він відзначив, що рекомендації МВФ спрямовані на те, щоб протягом 8-10 років припинити кредитування України.

«Що таке МВФ? Це кредиторська організація, яка хоче повернути свої гроші з відсотками – ось і все. Це уряд зробив МВФ «Бабаєм» в очах українців і лякає вимогами кредитора замість того, щоб робити реформи. Фонд може дати чи не дати гроші, питання ж не в ньому. Питання в тому, що уряд сам іде до кредитора, щоб залатати дірку в бюджеті в 1,6 млрд. доларів і погоджується виконувати зобов’язання», - наголосив Віталій Скоцик.

Коментуючи можливу зміну політики США щодо України Віталій Скоцик зазначив, що вчорашній візит віце-президента Джозефа Байдена підтверджує послідовність американської політики, а оцінювати передвиборчу риторику новообраного президента США Дональда Трампа поки що рано.

«Виборча стратегія і стратегія управління державою – це абсолютно різні речі. Якою буде підтримка України, стане зрозуміло після формування апарату президента, призначення нового віце-президента. Однак головне, все ж таки, як сама країна буде вести свою власну політику», - каже Віталій Скоцик.