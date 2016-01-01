Націоналізація Приватбанку б’є по економіці та громадянах – Скоцик



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Приватбанк

Скоцик зазначив, що сума докапіталізації перевищує дворічний дефіцит українського державного бюджету

Націоналізація Приватбанку ускладнила і без того проблемну ситуацію з фінансами та бюджетом в Україні. Вона стала проблемою для всієї економіки і лягла тягарем на плечі всіх громадян. Таку думку висловив лідер Аграрної партії Віталій Скоцик в ефірі радіостанції Ера-FM.

За його словами, націоналізація найбільшого банку та витрати, пов’язані з його порятунком, змінюють перспективи бюджету на 2017 рік не в кращий бік.

«У бюджеті, підготовленому до першого читання, уже були закладені нереалістичні показники - інфляція на рівні 8% і середньорічний курс долара на рівні 27,2-27,6. Цей курс бачимо в обмінниках уже сьогодні. Ще місяць тому ми могли прогнозувати, що за тої податкової політики, яку провадила влада, агровиробництво впало б у 2017 році на 6,2%. Зараз, коли державі треба робити докапіталізацію націоналізованого банку, важко уявити собі, які наслідки це матиме для економіки», - підкреслив Скоцик.

За його словами, сума докапіталізації перевищує дворічний дефіцит українського державного бюджету. Тому уряд мусить терміново коригувати свої плани.

«З проблемами банку, які впали на плечі всього українського народу, дуже важко говорити про конструктивні кроки на 2017 рік у фінансовій сфері. Це вже не лише проблема вимивання грошей із банківської системи чи стрибка курсу долара. Це проблема всієї економіки. Тому і ті прогнози щодо серйозного зростання цін на продукти, які ми давали дотепер, можуть у підсумку виявитися надто оптимістичними. Все може виявитися набагато складніше», - підкреслив політик.

На його думку, у нинішніх умовах ще більш актуальними стають рецепти порятунку економіки, які Аграрна партія пропонує останні два роки. Це передусім перехід від сировинного виробництва до розвитку переробки, а також поширення кооперативного руху дрібних виробників.