Невиплата дотацій аграріям обернеться шаленою дороговизною харчів - експерти

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Віталій Скоцик

Аграрна партія закликала уряд розблокувати виплату дотацій агровиробникам

Подальше блокування виплати дотацій агровиробникам призведе до падіння виробництва, зростання безробіття в АПК та різкого подорожчання продуктів харчування. У підсумку Україну чекає соціальна та політична дестабілізація.

Про це сказано в заяві, яку ухвалила президія Аграрної партії на своєму засіданні 3 квітня 2017 року.

Автори заяви наголошують, що обіцяна система державних дотацій для представників АПК не запрацювала протягом першого кварталу 2017 року. Уряд не спромігся реалізувати власні «нововведення» в аграрній політиці.

«Партія послідовно виступала проти ліквідації ефективної системи оподаткування аграріїв і застерігала владу від непродуманих кроків. На жаль, уряд не прислухався і поставив під удар не лише головну галузь, що дає 41% ВВП, а й усю економіку та добробут громадян, що споживають продукцію агровиробництва. Кабмін задекларував заміну цієї системи дотаціями в розмірі 5,5 млрд грн.. Але навіть цієї незначної допомоги виробники за перші три місяці 2017 року не дочекалися», - йдеться в заяві.

Автори підкреслюють, що Аграрна партія отримує масу скарг та обурених звернень, у яких сільгосптоваровиробники засвідчують, що уряд їх цинічно обдурив. Якщо найближчим часом процес виплати дотацій не буде розблоковано, аграрії не встигнуть до кінця року отримати обіцяну підтримку в повному обсязі, а невикористані кошти будуть повернуті до державного бюджету, - наголошується в заяві.

В умовах додаткового фіскального навантаження та відсутності державної підтримки найбільші збитки несуть галузі, орієнтовані на внутрішній ринок. Це тваринництво, птахівництво, овочівництво, садівництво та виноградарство. У разі подальшого зволікання з державною підтримкою АПК тваринникам доведеться вирізати поголів’я в прискореному темпі.

Президія Аграрної партії вимагає від уряду забезпечити безумовне дотримання вимог Податкового кодексу України та Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України».

«Від імені всіх аграріїв, що опинилися в скрутному становищі, вимагаємо від Кабінету Міністрів невідкладно доопрацювати та ухвалити нормативні акти, які розблокують нарахування бюджетних дотацій АПК. Слід виплатити сільгоспвиробникам бюджетні дотації за попередні місяці, згідно із заповненими заявами, деклараціями, податковими накладними», - сказано в заяві.

На думку членів президії Аграрної партії, якщо влада продовжить ігнорувати власні обіцянки та зобов’язання, це може спричинити появу нових загроз. Зокрема, йдеться про падіння виробництва, зростання безробіття в АПК, різке подорожчання продуктів харчування – і в підсумку соціальну та політичну дестабілізацію України.

«Закликаємо Кабінет Міністрів і Верховну Раду в подальшому змінити економічну та податкову політику, котра довела свою неефективність. Заради забезпечення продовольчої безпеки держави вимагаємо відновити дію спеціального режиму оподаткування ПДВ для аграріїв та фіксованого сільськогосподарського податку», - підсумовують автори заяви.